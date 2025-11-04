Gonzalo Miró retrata a Mazón en 30 segundos demoledores y dos preguntas que traen cola en TVE

Este lunes se ha producido la dimisión de Carlos Mazón. Un movimiento que está trayendo mucha controversia pues además el presidente de la Generalitat Valenciana ha sido ambiguo y ha utilizado su comparecencia para criticar al Gobierno sin hacer apenas autocrítica. Tras analizar su declaración en 'Directo al grano', Gonzalo Miró no ha podido reprimirse.

Nada más arrancar, tanto Marta Flich como Gonzalo Miró han dejado claro que Carlos Mazón se ha marchado mintiendo y esparciendo bulos. "En su declaración Mazón ha encendido el ventilador para esparcir bulos y culpar al Gobierno y a las previsiones de la AEMET de todos los errores que se hayan podido cometer", destacaba la presentadora.

"Que si el barranco del Poyo estaba seco, que si la DANA se iba a Cuenca, que si no sabían que había fallecidos hasta la madrugada del día 30. Una batería de excusas que el dimitido president ha usado para situarse como víctima", proseguía recalcando Gonzalo Miró dando paso a u un vídeo con la declaración de Mazón ante la prensa.

A lo largo del programa, 'Directo al grano' no ha dudado en desmontar algunos de los bulos que ha vuelto a soltar Mazón en su declaración y ha hablado con algunas de las víctimas de la DANA. También se ha hecho eco de las palabras de Alberto Núñez Feijóo defendiendo la dimisión del presidente valenciano y señalando de nuevo al Gobierno por no hacer lo mismo.

Y ha sido justo cuando Gonzalo Miró lanzaba una pregunta que muchos pueden compartir. "Yo hay una reflexión que me deja loco. Si realmente, sobre todo Mazón, pero también Feijóo y Abascal que la responsabilidad de todo esto era de Pedro Sánchez, de Teresa Ribera y de Manolete, ¿cuál es el problema para declarar ante la jueza? ¿Por qué agarrarse al aforamiento si según él no tenía ninguna responsabilidad y su error no ha tenido nada que ver con la responsabilidad sino con no haber suspendido la agenda de ese día?", se cuestionaba el copresentador.

"¿Por qué no declara ante la jueza? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se agarra al aforamiento?", repetía otra vez Gonzalo Miró al no entender los argumentos de Carlos Mazón para mantenerse como diputado y no ser valiente e ir a declarar ante la jueza de Cataroja que investiga lo sucedido el 29 de octubre de 2024. "Pero estar aforado no quiere decir que no respondas ante la justicia", le replicaba Andrea Levy. "Si bueno ya, a hacer las trampas para ir a otro juzgado. Pero la jueza le ha ofrecido ir a declarar y si según él no tiene esa responsabilidad, ¿por qué no acude?", concluía el presentador.

El vídeo de este momento de Gonzalo Miró ha sido compartido por la cuenta oficial del programa de TVE en 'X' y no para de difundirse con más de 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas, donde son muchos los que señalan estar "totalmente de acuerdo" con estas palabras del presentador.