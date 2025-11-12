Exclusiva: 'Top Chef' ficha para su casting en TVE a Natalia Rodríguez, la histórica exconcursante de 'OT 1'

TVE está a punto de apagar los fogones de 'MasterChef Celebrity' pero a cambio encenderá los hornos con la llegada de 'Top Chef: dulces y famosos', el nuevo talent de repostería que llegará a comienzos de 2026 con la intención de ocupar el hueco que dejó 'Bake off: famosos al horno'. Y entre sus concursantes estará Natalia Rodríguez, ex concursante de 'OT 1' tal y como ha podido saber El Televisero en exclusiva.

Así, la cantante y presentadora volverá a la televisión en la cadena que la vio nacer hace ahora 24 años y volverá a probar suerte como concursante tras haber sido la primera expulsada de 'Operación triunfo'y de haber participado también en otros concursos como 'Gente de primera', 'Splash: famosos al agua'.

Natalia Rodríguez formará parte del casting de 'Top Chef: famosos y dulces' junto a otros dos rostros muy reconocidos. Por un lado, el actor Antonio Resines, que debutará como concursante de un talent show tras participar en numerosas series como 'Sin gluten' y ser colaborador de 'La Revuelta' tal y como ha avanzado Yotele; así como la periodista y viuda del Premio Nobel, Camilo José Cela, Marina Castaño según Vertele.

Producido en colaboración con Boxfish, el talent show es una adaptación del exitoso formato 'Top Chef VIP Just Desserts'. Un grupo de famosos, pertenecientes a distintos ámbitos, medirán sus fuerzas para convertirse en grandes maestros pasteleros: se enfrentarán a enormes retos reposteros, pasteles e incluso cocina creativa.

Cabe decir que al igual que pasó con 'Bake off: famosos al horno', la encargada de presentar 'Top Chef: dulces y famosos' será Paula Vázquez, que encadenará así la conducción de 'Hasta el fin del mundo' con la adaptación del talent de repostería después de haber conducido tanto el citado programa en Prime Video como en TVE y de haber sido presentadora de 'El almacén de Top Chef', un debate sobre el talent en su primera edición en Antena 3.

