El público dicta una clara sentencia al estreno de 'La que se avecina 16' ante un cambio histórico en su esencia

'La que se avecina' ya ha estrenado su decimosexta temporada en Amazon Prime Video. Se trata de una tanda de 8 capítulos que se ofrecerán semanalmente los martes y que cuentan con una novedad histórica: su reducido metraje. La insigne comedia ha dicho adiós a los más de 80 minutos de duración -algo que marcaba mucho su esencia- para ceñirse al formato actual de 50-60 minutos.
Pero la nueva duración de los episodios no es lo único destacable de esta nueva temporada. La ficción de los hermanos Alberto y Laura Caballero afronta una baja muy importante, la de Fernando Tejero y su personaje Fermín Trujillo. El actor ha decidido abandonar definitivamente el reparto después de que ya en la anterior solo apareciera en alguno de sus episodios. Su salida se ha resuelto con una breve mención: se encuentra en una cárcel de Rumanía.
Su sonada salida se verá 'suplida' por el regreso de Adriá Collado. El intérprete volverá a dar vida a Sergio Arias y se producirá otro esperado reencuentro con Luis Merlo (Bruno). Y por si fuera poco, también habrá cameos de actores tan reconocidos en el sector como Manuel Galiana ('Escenas de matrimonio') y Pablo Rivero ('Cuéntame cómo pasó').
En el primer capítulo de 'La que se avecina 16' hemos visto a Amador (Pablo Chiapella) con su empresa de TukTuk tratando de generar un negocio con beneficios al margen de la ley si hiciera falta y con sus actitudes políticamente incorrectas; a Coque (Nacho Guerreros) intentado reinventarse con su carrera de monologuista, aunque no le salga como espera por el pánico escénico que sufre; a Antonio Recio (Jordi Sánchez) como presidente de la comunidad con sus alocados "planes geniales"; a Maite (Eva Isanta) lidiando con la trama okupa liderada por la Chusa (Paz Padilla), que le ha echado de su propia casa; o la convulsa relación de Yoli (Miren Ibarguren) y Óscar (Félix Gómez), cuyas vidas se ven atropelladas por la paternidad.
Pues bien, vista esa primera entrega de 'LQSA 16', los espectadores están dictando su sentencia y en las opiniones se aprecia cierta división: entre quienes celebran la reducción de metraje y que se hayan superando las expectativas con algunas tramas y quienes, por el contrario, señalan que se ha tratado de uno de los episodios más flojos de la historia de la comedia.
División de opiniones ante el estreno de 'La que se avecina', temporada 16
"Pensaba que no, pero la reducción de metraje ha sido para mejor. Me daba miedo que se quedara algún personaje colgado, sin trama, y no", comenta Diego Cabrales. "Sinceramente sorprendido y para bien, no esperaba casi nada ya que las últimas temporadas estaban siendo flojas, pero muy buen inicio de temporada. Amador y el Recio en su prime", destaca otro usuario.
"Cómo se nota que los capítulos se han reducido media hora, se nota muchísimo la agilidad de los mismos", "la menor duración favorece la comedia, mucho más ágil y condensada" o "he de confesar que ha empezado con muy buen ritmo" son otras de las reacciones más destacadas.
Por otro lado, prueba de esas impresiones antagónicas, las críticas negativas al estreno de 'La que se avecina', temporada 16: "Se va perdiendo la esencia de lo que era", "tengo que decir que me he cansado", "dónde han quedado los tiempos buenos de la serie, personajes que se arrastran por la serie sin una trama clara ni graciosa. Desde que se fueron de Montepinar, la serie cayó en picado" o "tenía ansias de ver esta nueva temporada, pero me ha parecido flojo este capítulo".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.