El público dicta una clara sentencia al estreno de 'La que se avecina 16' ante un cambio histórico en su esencia

'La que se avecina' ya ha estrenado su decimosexta temporada en Amazon Prime Video. Se trata de una tanda de 8 capítulos que se ofrecerán semanalmente los martes y que cuentan con una novedad histórica: su reducido metraje. La insigne comedia ha dicho adiós a los más de 80 minutos de duración -algo que marcaba mucho su esencia- para ceñirse al formato actual de 50-60 minutos.

Pero la nueva duración de los episodios no es lo único destacable de esta nueva temporada. La ficción de los hermanos Alberto y Laura Caballero afronta una baja muy importante, la de Fernando Tejero y su personaje Fermín Trujillo. El actor ha decidido abandonar definitivamente el reparto después de que ya en la anterior solo apareciera en alguno de sus episodios. Su salida se ha resuelto con una breve mención: se encuentra en una cárcel de Rumanía.

Su sonada salida se verá 'suplida' por el regreso de Adriá Collado. El intérprete volverá a dar vida a Sergio Arias y se producirá otro esperado reencuentro con Luis Merlo (Bruno). Y por si fuera poco, también habrá cameos de actores tan reconocidos en el sector como Manuel Galiana ('Escenas de matrimonio') y Pablo Rivero ('Cuéntame cómo pasó').

En el primer capítulo de 'La que se avecina 16' hemos visto a Amador (Pablo Chiapella) con su empresa de TukTuk tratando de generar un negocio con beneficios al margen de la ley si hiciera falta y con sus actitudes políticamente incorrectas; a Coque (Nacho Guerreros) intentado reinventarse con su carrera de monologuista, aunque no le salga como espera por el pánico escénico que sufre; a Antonio Recio (Jordi Sánchez) como presidente de la comunidad con sus alocados "planes geniales"; a Maite (Eva Isanta) lidiando con la trama okupa liderada por la Chusa (Paz Padilla), que le ha echado de su propia casa; o la convulsa relación de Yoli (Miren Ibarguren) y Óscar (Félix Gómez), cuyas vidas se ven atropelladas por la paternidad.

Pues bien, vista esa primera entrega de 'LQSA 16', los espectadores están dictando su sentencia y en las opiniones se aprecia cierta división: entre quienes celebran la reducción de metraje y que se hayan superando las expectativas con algunas tramas y quienes, por el contrario, señalan que se ha tratado de uno de los episodios más flojos de la historia de la comedia.

División de opiniones ante el estreno de 'La que se avecina', temporada 16

"Pensaba que no, pero la reducción de metraje ha sido para mejor. Me daba miedo que se quedara algún personaje colgado, sin trama, y no", comenta Diego Cabrales. "Sinceramente sorprendido y para bien, no esperaba casi nada ya que las últimas temporadas estaban siendo flojas, pero muy buen inicio de temporada. Amador y el Recio en su prime", destaca otro usuario.

"Cómo se nota que los capítulos se han reducido media hora, se nota muchísimo la agilidad de los mismos", "la menor duración favorece la comedia, mucho más ágil y condensada" o "he de confesar que ha empezado con muy buen ritmo" son otras de las reacciones más destacadas.

Descomunal el 16x01 de #LQSA. Pensaba que no, pero la reducción de metraje ha sido para mejor. Me daba miedo que se quedara algún personaje colgado, sin trama, y no. Bravo, @alber_caballero. Brillante como siempre. Qué risa. Viva Contubernio 49. @PrimeVideoES @mediasetcom — Diego Cabrales (@diegales96) November 18, 2025

LQSA Temporada 16 Episodio 1 ✅



Sinceramente sorprendido y para bien, no esperaba casi nada ya q las ultimas temporadas estaban siendo flojas, pero muy buen Inicio de Temp, la he visto con un colega y nos hemos descojonado varias veces.



Amador y el Recio en su prime



Ojala… pic.twitter.com/xttw0ppnYA — Emijl17 (@Emijl17) November 19, 2025

#LQSA pues muy buen capitulo para arrancar la temporada, por fin se han dado cuenta de a qué personajes hay que darle importancia — JORDICP (@Byjcp0072) November 18, 2025

Errores y aciertos del 16x1 de #LQSA16 🧵👇🏻🚨 SPOILER



Cómo se nota que los capítulos se han reducido media hora, se nota muchísimo la agilidad de los mismos , ha sido divertido



Además, se nota que es la temporada 4 en Contubernio, ya que se siente todo muy sólido.



NOTA: 8 pic.twitter.com/SsGCeToojd — FRIKITELE Montepinariano🍀🐸 (@frikitele25) November 18, 2025

Visto el primer capítulo de #LQSA16. La menor duración favorece la comedia, mucho más ágil y condensada, aunque siento que falta espacio para algunos personajes.

El Recio es incombustible, es que no tiene una trama mala. — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) November 18, 2025

Ay, me he reído mucho con el primer episodio de la t16 de #Lqsa. Necesito en mi vida el espíritu comunitario de Desengaño, Montepinar y Contubernio. Es así. Gracias. @alber_caballero @LauraCaballero_ @primevideosport — Jdominfer (@Jdominfer_) November 18, 2025

Yoli y Òscar la mejor pareja de la serie #LQSAT16 — Caprabe (@caprabesuescun) November 18, 2025

Visto el primer capítulo de #LQSAT16 he de confesar que ha empezado muy bien. Con muy buen ritmo, la verdad. — Señorín (@Senorin_) November 18, 2025

Vistos los 10 primeros min. de #LQSA, ya sabemos que han hecho con el personaje de Fermín al no estar Fernando Tejero.



El espetero se encuentra en una cárcel de Rumania porque Raluka le ha denunciado por abuso sexual. — ᴇʟ ᴋʀɪᴛɪᴄᴏ (@elkritico6265) November 18, 2025

La marcha de Fermín la agradezco porque como personaje me resultaba muy cansino y repetitivo, la verdad #LQSAT16 — David (@deikray) November 19, 2025

Por otro lado, prueba de esas impresiones antagónicas, las críticas negativas al estreno de 'La que se avecina', temporada 16: "Se va perdiendo la esencia de lo que era", "tengo que decir que me he cansado", "dónde han quedado los tiempos buenos de la serie, personajes que se arrastran por la serie sin una trama clara ni graciosa. Desde que se fueron de Montepinar, la serie cayó en picado" o "tenía ansias de ver esta nueva temporada, pero me ha parecido flojo este capítulo".

Primer capítulo de la temporada 16 pa mí es un 7,momentos flojos pero amador carrileando es otra cosa. #LQSA — 𝐉𝐮𝐚𝐧𝐦𝐢. (@juuaanmii5_) November 18, 2025

Pues lo mejor del estreno de #LQSA16 han sido las tomas falsas — Jaski (@JaskiLannister) November 18, 2025

Bastante flojo pero bueno es el primero.

Hay que darle mas oportunidades #LQSA — 𝑨𝒔𝒕𝒖𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐  𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 ® (@ASTURIAS_RADI0) November 18, 2025

Primer capítulo visto.. super corto y encima a capítulo por semana!!

Se va perdiendo la esencia de lo que era.. tiene las horas contadas... #LQSA 🎥 — 𝕃𝕀𝕄𝕆ℕ𝔼𝕊 (@Betiko89) November 18, 2025

Buf… tengo a Las Morcillo aborrecidas, es que literalmente están chillando TODO EL RATO. #LaQueSeAvecina #LQSA — 🪽L U X🪽 (@Mrflawless92) November 18, 2025

Ayer vi el primer capítulo de la Temporada 16 de #LQSA y tengo que decir que me he cansado… donde han quedado los tiempos buenos de la serie, personajes que se arrastran por la serie sin una trama clara ni graciosa. Desde que se fueron de Montepinar, la serie cayó en picado.. pic.twitter.com/NPYmd6iNsZ — José Luis Jiménez (@JLgameshow) November 19, 2025

Viendo #LQSA16 el primer capítulo regular esperemos que mejore. — Marimar 🇪🇦🇳🇬 (@soybytuiterilla) November 18, 2025

El final de mierda que le han dado a Fermín #LQSA — Caprabe (@caprabesuescun) November 18, 2025