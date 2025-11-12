El público dicta sentencia al anuncio de la Lotería de Navidad 2025 y el veredicto muestra dos Españas

Como manda la tradición, cuando está cerca de cumplirse el ecuador del mes de noviembre, se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 con el lema 'en busca del décimo enmarcado' como eje narrativo. El lanzamiento del spot es uno de esos momentos que marcan el inicio de la Navidad y el público ha dictado ya su sentencia al visionarlo.
Rodado en ubicaciones reales de Madrid durante cinco días en octubre y realizado por la misma agencia encargada del spot de 2024, Proximity Madrid, es una historia con forma de cuento de Navidad detectivesco; una "gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño" poniendo de nuevo en valor las historias personales que se esconden detrás de cada billete.
La trama se basa en un décimo premiado 30 años atrás. La pareja protagonista del anuncio adquiere un misterioso décimo enmarcado en un mercadillo de antigüedades. Ella, llamada Vero, no deja de mirar el billete y se pregunta por qué alguien haría eso.
"La gente guarda cosas más raras, ¡eh! Mi madre todavía tiene mi primer diente", le responde su pareja. Vero, inquieta, se embarca en toda una investigación y descubre en internet que ese décimo estuvo agraciado con un quinto premio en el año 1995. "Claro, por eso lo tendría enmarcado", apunta él. Pero eso no sería posible porque para poder cobrar los premios hay que devolver los décimos.
Así, se confirma que el propietario de ese décimo nunca acudió a cobrarlo y decidió conservarlo como un preciado recuerdo. A partir de entonces, Vero, obsesionada por la historia que se esconde detrás, trata de averiguar por qué motivo desistió del dinero y prefirió preservar el boleto.
La protagonista del anuncio recurre primero a la administración de Lotería para saber quién compró el número 30 años atrás, pero no lo saben al haber pasado tantísimo tiempo. Vero no se conforma y, como no deja de darle vueltas al quinto premio de 1995 no cobrado, decide que hay que regresar al puesto del mercadillo donde lo compraron para localizar al propietario original y desenrollar la madeja.
Finalmente, localizan a la familia y se resuelve todo el misterio: su dueño optó por no cobrar el premio, aunque sabía que lo había ganado, y se comprende la verdadera razón porque, al extraer el décimo del marco, se ve cómo detrás aparece manuscrito: "Felicidades, papá, vas a ser abuelo". De modo que para el propietario del décimo no era más importante el dinero, sino el mensaje que venía en el reverso que le anunciaba que iba a tener un nieto. "¡Cómo iba a cobrarlo! A vosotros os tocó un quinto premio; a la abuela y a mí... el Gordo", dice el señor que renunció al dinero.
Así, el anuncio de la Lotería 2025 lo ha vuelto a hacer, provocando mucha emoción al hacer hincapié en lo verdaderamente importante: que hay cosas más valiosas que el dinero como son la emoción, los recuerdos y las personas.
Pues bien, tras el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025, un momento siempre muy esperado por el público, las reacciones no han tardado en sucederse. Y en el veredicto hay división: muchos inciden en esa gran emoción que provoca el spot, pero otros, en cambio, señalan falta de alma y un guion con tópicos.
