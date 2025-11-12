El público dicta sentencia al anuncio de la Lotería de Navidad 2025 y el veredicto muestra dos Españas

Como manda la tradición, cuando está cerca de cumplirse el ecuador del mes de noviembre, se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 con el lema 'en busca del décimo enmarcado' como eje narrativo. El lanzamiento del spot es uno de esos momentos que marcan el inicio de la Navidad y el público ha dictado ya su sentencia al visionarlo.

Rodado en ubicaciones reales de Madrid durante cinco días en octubre y realizado por la misma agencia encargada del spot de 2024, Proximity Madrid, es una historia con forma de cuento de Navidad detectivesco; una "gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño" poniendo de nuevo en valor las historias personales que se esconden detrás de cada billete.

La trama se basa en un décimo premiado 30 años atrás. La pareja protagonista del anuncio adquiere un misterioso décimo enmarcado en un mercadillo de antigüedades. Ella, llamada Vero, no deja de mirar el billete y se pregunta por qué alguien haría eso.

"La gente guarda cosas más raras, ¡eh! Mi madre todavía tiene mi primer diente", le responde su pareja. Vero, inquieta, se embarca en toda una investigación y descubre en internet que ese décimo estuvo agraciado con un quinto premio en el año 1995. "Claro, por eso lo tendría enmarcado", apunta él. Pero eso no sería posible porque para poder cobrar los premios hay que devolver los décimos.

Así, se confirma que el propietario de ese décimo nunca acudió a cobrarlo y decidió conservarlo como un preciado recuerdo. A partir de entonces, Vero, obsesionada por la historia que se esconde detrás, trata de averiguar por qué motivo desistió del dinero y prefirió preservar el boleto.

La protagonista del anuncio recurre primero a la administración de Lotería para saber quién compró el número 30 años atrás, pero no lo saben al haber pasado tantísimo tiempo. Vero no se conforma y, como no deja de darle vueltas al quinto premio de 1995 no cobrado, decide que hay que regresar al puesto del mercadillo donde lo compraron para localizar al propietario original y desenrollar la madeja.

Finalmente, localizan a la familia y se resuelve todo el misterio: su dueño optó por no cobrar el premio, aunque sabía que lo había ganado, y se comprende la verdadera razón porque, al extraer el décimo del marco, se ve cómo detrás aparece manuscrito: "Felicidades, papá, vas a ser abuelo". De modo que para el propietario del décimo no era más importante el dinero, sino el mensaje que venía en el reverso que le anunciaba que iba a tener un nieto. "¡Cómo iba a cobrarlo! A vosotros os tocó un quinto premio; a la abuela y a mí... el Gordo", dice el señor que renunció al dinero.

Así, el anuncio de la Lotería 2025 lo ha vuelto a hacer, provocando mucha emoción al hacer hincapié en lo verdaderamente importante: que hay cosas más valiosas que el dinero como son la emoción, los recuerdos y las personas.

Pues bien, tras el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025, un momento siempre muy esperado por el público, las reacciones no han tardado en sucederse. Y en el veredicto hay división: muchos inciden en esa gran emoción que provoca el spot, pero otros, en cambio, señalan falta de alma y un guion con tópicos.

Necesito la precuela del anuncio de la lotería este año por favorrrr que maravilla!! Ni la mejor película de Navidad 😍😍😍🥰🥰🥰 — 💄🐾💋🐸 Sarah Baraka ⚯͛▕⃝⃤ 🇵🇸🍉💎 (@Lallybroch1743) November 12, 2025

Bueno pues ya hemos echado las primeras lagrimillas con el anuncio de navidad https://t.co/mVJZqCosGz — Roo 😴 (@RocioMC05_) November 12, 2025

Me ha emocionado la anuncio de la lotería de navidad 🎄 — lҽԵícíα sάղcհҽz (@LeticiaSG83) November 12, 2025

El anuncio de este año de #Loteria de #Navidad es bastante curioso, los guionistas han tenido que tirar de imaginación para innovar, sin perder el aire de sensibilidad característico. Eso sí, a ver como cuentan la historia en 30 segundos... porque el original es de 5 minutos. — Manu González ◢◤ ‏ (@ManuGonzlez) November 12, 2025

emocional no sé si es pero español el anuncio de la lotería de navidad es un rato porque a todos nos encanta el chisme y enterarnos de la vida de los desconocidos — Vanessa (@comeonhamlet) November 12, 2025

Acabo de ver el anuncio de loterías de navidad y estoy llorando... — Anto8 (@Magdaleno_08) November 12, 2025

Malísimo el anuncio de Lotería de Navidad. Penoso. Plagado de tópicos, absurdo. Sin alma. Una estupidez: tanto quiso guardar su importante décimo que acaba en un mercadillo??? Malísimo. — Cristina Padín (@CrisTinaPadin) November 12, 2025

trama floja y un poco sosa la del anuncio de la lotería este año, espero que no hayan escrito la historia usando chat gpt — Vanessa (@comeonhamlet) November 12, 2025