El público dicta esta sentencia a 'Frankenstein' de Guillermo del Toro en Netflix y la crítica es unánime

Entre las películas que han llegado en los últimos días a las plataformas de streaming, destaca 'Frankenstein' en Netflix, la nueva adaptación del clásico literario de Mary Shelley. Esta vez, con el indistinguible sello de Guillermo del Toro. Es uno de esos largometrajes que ya suenan con fuerza para los grandes premios de la temporada.
El cineasta mexicano, director de títulos como 'El laberinto del fauno', 'La forma del agua' o 'Hellboy', hace con 'Frankenstein' una revisión del clásico de la literatura. Ya hemos visto la historia decenas de veces, pero Del Toro tiene su propia visión y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
El reparto principal lo integran Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watz o Jacob Elordi, que se mete en la piel del monstruo y cuya interpretación aspira a los más importantes galardones. La trama versa sobre un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, que en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.
Pues bien, en sus primeros días disponible en Netflix, donde ahora mismo ocupa el TOP 1 en la categoría de películas más vistas en nuestro país, está generando un sinfín de reacciones. Y hay consenso en el veredicto.
"Rompió todas mis expectativas. Me daba muchísima pereza y desgana verla, y al final acabé enamorándome de ese monstruo que al inicio daba tanto miedo. La delicadeza y la belleza con la que Guillermo del Toro trata el film es sublime", sentencia un usuario.
"Guillermo del Toro vuelve a firmar su mejor cine. Y el más humano. Un guion inteligente y efectivo. Lo de Jacob Elordi (el actor que da vida al monstruo) es una barbaridad", valora el periodista Adolfo Rodríguez, que no es el único que ensalza la bestial interpretación de Oscar Isaac y Jacob Elordi en la película.
"Una obra de arte de verdad", "Guillermo del Toro es el mejor director que hay para películas góticas", "la belleza que rezuma cada plano es abrumadora", "emocionado y desarmado", "un viaje precioso y cruel a la vez", "está película tiene un mensaje muy potente", "visualmente deslumbrante" o "una de las mejores películas del 2025" son algunos de los comentarios más destacados.
