El público dicta esta sentencia a 'Frankenstein' de Guillermo del Toro en Netflix y la crítica es unánime

Entre las películas que han llegado en los últimos días a las plataformas de streaming, destaca 'Frankenstein' en Netflix, la nueva adaptación del clásico literario de Mary Shelley. Esta vez, con el indistinguible sello de Guillermo del Toro. Es uno de esos largometrajes que ya suenan con fuerza para los grandes premios de la temporada.

El cineasta mexicano, director de títulos como 'El laberinto del fauno', 'La forma del agua' o 'Hellboy', hace con 'Frankenstein' una revisión del clásico de la literatura. Ya hemos visto la historia decenas de veces, pero Del Toro tiene su propia visión y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

El reparto principal lo integran Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watz o Jacob Elordi, que se mete en la piel del monstruo y cuya interpretación aspira a los más importantes galardones. La trama versa sobre un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, que en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Pues bien, en sus primeros días disponible en Netflix, donde ahora mismo ocupa el TOP 1 en la categoría de películas más vistas en nuestro país, está generando un sinfín de reacciones. Y hay consenso en el veredicto.

"Rompió todas mis expectativas. Me daba muchísima pereza y desgana verla, y al final acabé enamorándome de ese monstruo que al inicio daba tanto miedo. La delicadeza y la belleza con la que Guillermo del Toro trata el film es sublime", sentencia un usuario.

"Guillermo del Toro vuelve a firmar su mejor cine. Y el más humano. Un guion inteligente y efectivo. Lo de Jacob Elordi (el actor que da vida al monstruo) es una barbaridad", valora el periodista Adolfo Rodríguez, que no es el único que ensalza la bestial interpretación de Oscar Isaac y Jacob Elordi en la película.

"Una obra de arte de verdad", "Guillermo del Toro es el mejor director que hay para películas góticas", "la belleza que rezuma cada plano es abrumadora", "emocionado y desarmado", "un viaje precioso y cruel a la vez", "está película tiene un mensaje muy potente", "visualmente deslumbrante" o "una de las mejores películas del 2025" son algunos de los comentarios más destacados.

Anoche vi #Frankestein en #Netflix y rompió todas mis expectativas. Me daba muchísima pereza y desgana verla, y al final acabé enamorándome de ese monstruo que al inicio daba tanto miedo. La delicadeza y la belleza con la que Guillermo del Toro trata el film es sublime. pic.twitter.com/yp7Nr1NroA — BlaBleRos💡 (@Blableros) November 8, 2025

Con #Frankenstein (@NetflixES), Guillermo del Toro vuelve a firmar su mejor cine. Y el más humano. Un guion inteligente y efectivo.

Lo de Jacob Elordi es una barbaridad



⭐️⭐️⭐️⭐️• pic.twitter.com/Dzf84xGW1M — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) November 8, 2025

Del Toro ha hecho, una vez más, lo que mejor sabe: mirar lo monstruoso con ternura.

Frankenstein no es sólo una adaptación; es una confesión estética y ética.

En un mundo obsesionado con la apariencia, Del Toro nos obliga a mirar nuestras propias deformidades emocionales. pic.twitter.com/7NoNhYgDQ5 — Carolina 🐾 (@carolhsolis) November 10, 2025

Decir que el “Frankenstein” de del Toro tiene estética de Netflix o telefilm, es no haber visto su obra de los últimos 20 años y tener poco aprecio por lo genuino.



Su cine luce así, tiene arte real, decorados reales, animatrónicos, vestuario, maquillaje, vida:



ARTE DE VERDAD pic.twitter.com/gqz8h63Hbr — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) November 9, 2025

'Frankenstein' es una obra de arte, deja el mensaje de que todos los seres vivos merecen bondad y empatía, independientemente de su origen o como luzcan, ya que lo que otros perciben como monstruoso y obsceno es simplemente existencia para otro.



Que la vida está llena de ciclos… pic.twitter.com/osqEuGj10r — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) November 8, 2025

Guillermo del Toro es el mejor director que hay para películas góticas, no hay con qué darle. Estoy obsesionada con la dirección de arte, su capacidad para darle tanta humanidad a los monstruos, y el cabello de Mia Goth (+ todo su talento)



Maravillosa Frankestein, 1000/10. pic.twitter.com/E6DIF6Yi0U — Aye🪩 (3am edition) (@_venusandmars) November 9, 2025

Salgo de ver @FrankensteinGDT emocionado y desarmado ante semejante OBRA MAESTRA. La belleza que rezuma cada plano es ABRUMADORA. @RealGDT ahonda en el alma del monstruo. Los trabajos de #OscarIsaac y #JacobElordi son INCONTESTABLES. CINE EN ESTADO PURO. BRUTALIDAD #Frankenstein pic.twitter.com/IaKSRkfOCf — Diego Cabrales (@diegales96) November 1, 2025

Vista #Frankenstein de Guillermo del toro

Acabo de ver una pieza de arte de 2 horas y media, vaya tremendo peliculón, me ha encantado en todos los aspectos,ha sido un viaje precioso y cruel a la vez, está película tiene un mensaje muy potente, tiene alegoría a la vida y a la… pic.twitter.com/swkiCxAXb5 — qı̣p'pɐnWoʇı̣nƃnH 🤍⚔️🦇🎬 (@HuguitoMuaddib) November 7, 2025

No pude ver #Frankenstein en cines pero la ví hoy y por favor que locura TODO.

Que el elencazo la rompa era de esperarse, pero lo de Jacob Elordi me sorprendió muchísimo.

La armonía entre locaciones, vestimentas y la música es increíble. Guillermo del Toro no falló en nada acá. pic.twitter.com/GGnmYGCAsE — Lean Della Savia (@Lendrogh) November 8, 2025

#Frankenstein de #GuillermoDelToro me fascinó porque no es una historia más de terror: habla de lo que es ser humano y ser visto. De la ternura, la compasión y reflexión. De la empatía, reconocer el sufrimiento y asumir que nuestras decisiones afectan vidas que no son nuestras. pic.twitter.com/3jhxT8Cr0f — 𝐊𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚🎬 (@KassandraHanna) November 8, 2025