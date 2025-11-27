David Broncano se pronuncia sobre la baja de Andreu Buenafuente en TVE y se refiere a su recuperación

Este jueves 'Futuro Imperfecto' vivirá una emisión atípica después de que TVE anunciase la inesperada baja de Andreu Buenafuente por prescripción médica, ofreciendo un refrito con los mejores momentos del programa esta semana. Y desde 'La Revuelta', David Broncano y Jorge Ponce no han dudado pronunciarse sobre el revés de salud de su compañero de cadena, lanzando un mensaje cargado de optimismo y apoyo sobre su proceso de recuperación.

"Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse", explicó RTVE en un comunicado después de que el humorista anunciase su baja tras su último programa en La 1 el pasado jueves. "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", explicó el catalán a sus seguidores.

David Broncano lanza un mensaje a Andreu Buenafuente sobre su recuperación desde 'La Revuelta'

Ante este paréntesis profesional que el humorista ha iniciado velando por su salud, TVE ha apostado por una emisión especial de 'Futuro Imperfecto' para este jueves con un repaso de los mejores momentos del programa. Y David Broncano no ha evitado acordarse de su compañero desde 'La Revuelta', que a menudo ejerce de espacio telonero para el programa de su buen amigo.

Creo que estaremos todos de acuerdo en que solo hay una persona en el programa a la que no se la puede llamar GILIPOLLAS #LaRevuelta pic.twitter.com/6OoWhpJ5jA — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 27, 2025

"Le mandamos un beso a Andreu, que anda reponiéndose", señalaba entre aplausos Jorge Ponce después de que mencionasen a Berto Romero durante su sección. Cabe recordar que tanto Andreu como Berto son grandes amigos de 'La Revuelta' y han coincidido en numerosas ocasiones a lo largo de la carrera del humorista.

"Está en la recuperación", puntualizaba David Broncano antes de lanzar un mensaje de cariño al presentador, cuya ausencia en la parrilla de TVE se mantiene indefinida por el momento. "Ha parado un ratito, pero que se venga ya mismo", han señalado desde 'La Revuelta', confiando en que el catalán pueda tener una pronta recuperación y retomar su agenda habitual con nuevas entregas de 'Futuro Imperfecto'.