La 1 de TVE desvela qué oferta sustituirá al programa de Andreu Buenafuente tras su retirada temporal

Andreu Buenafuente sorprendía el pasado viernes al anunciar que se apartaba temporalmente de todos sus trabajos por prescripción médica. Así, el humorista no solo ponía en pausa 'Futuro imperfecto', su programa de éxito en la noche de los jueves en La 1 de TVE, sino toda su agenda y compromisos laborales.

La productora del propio Buenafuente remitió el siguiente comunicado que RTVE replicó después: "Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse". "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", declaró el catalán, agradeciendo la comprensión y el cariño a sus seguidores.

Esta baja temporal de Andreu Buenafuente se produce tan solo unos días después de confirmarse que será el encargado de conducir las Campanadas de RTVE junto a su mujer, la también cómica Silvia Abril. Sin embargo, tal y como pudo verificar El Televisero, esta retirada no afectará a la retransmisión de Fin de Año.

Eso sí, sobrevolaba la duda de qué pasaría con 'Futuro Imperfecto'. Fuentes de TVE aseguraron a este portal que el paréntesis profesional de Buenafuente provocaría la suspensión de las grabaciones del programa y que, por lo tanto, habría un cambio de oferta en el prime time de los jueves, sin entrar en más detalles.

Pues bien, La 1 de TVE ya ha desvelado su programación e indica que tras 'La Revuelta' de David Broncano, se programará un refrito de 'Futuro Imperfecto' (de 23:00 a 03:10 horas) con los mejores momentos del programa. Ese es el 'relevo' que ha determinado la cadena pública, al menos para esta semana.