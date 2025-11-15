Carlota Corredera confronta a Belén Esteban tras revelar su fichaje frustrado en 'Top Chef': "¿Me has vetado?"

'No somos nadie' ha vivido una emisión especial este viernes al ser la última tarde que contaban con Belén Esteban entre su elenco de colaboradores. La televisiva desaparecerá del magacín de TEN hasta nuevo aviso para sumergirse en las grabaciones de 'Top Chef', el nuevo talent culinario de TVE. Y como ha destapado Carlota Corredera durante el programa, no es la única integrante del pisito a la que le llegó una oferta para participar.

"Hay una cosa que no hemos hablado tú y yo que tiene que ver con 'Top Chef' y que yo la voy a contar hoy si tú me permites. Porque yo tengo una duda que no puedo seguir viviendo con ella", ha comenzado anunciando la presentadora de TEN junto a la de Paracuellos al inicio del programa tras dejar claro que la televisiva iba a tener que cocinar de nuevo durante su última tarde en el programa.

Carlota Corredera se sincera sobre su fichaje frustrado en 'Top Chef': "Me quedé en las puertas"

"Necesito que me digas la verdad", ha insistido con gesto serio Carlota Corredera antes de conducir a la colaboradora de 'No somos nadie' a la cocina improvisada del pisito, donde este jueves La Patrona preparó a regañadientes unas galletas con reprimenda de David Valldeperas incluida. Así, según preguntaba a su compañera por las expectativas que tiene con esta nueva etapa y los retos que enfrentará, la periodista no ha podido alargar más el misterio.

Belén Esteban se sincera sobre su nuevo proyecto 💬✨

"Estoy muy nerviosa, con ganas e ilusión,

pero no es lo mismo que cocinar aquí" 👩‍🍳💛#NoSomos14N 🔥🚀



Ha sido entonces cuando la conductora del espacio de TEN ha confrontado a Belén Esteban desvelando su frustrado fichaje en el talent culinario. "A mí un día al salir de RNE yendo para casa me sonó el teléfono, me llamaron para preguntarme si participaría en un talent de cocina. Y yo dije, bueno llamad a mi representante y habláis con ella", ha explicado la comunicadora antes de lanzar la gran pregunta.

"¿No me habrás vetado Belén? No me mientas", ha preguntado con gesto serio Carlota Corredera, dejando en duda si la de Paracuellos había estado o no detrás de su caída del casting final. "Yo nunca veto a nadie, yo prefiero no ir yo y que vaya la persona", ha resuelto Belén con una sonrisa, dejando claro que se trataba de una pulla entre amigas sin importancia, y que no tenía constancia de su posible fichaje.

"Que sepáis que Belén ha tenido la suerte de librarse de mí, y creo que vas a cocinar la repostería mucho mejor que yo", ha señalado Corredera, que en varias ocasiones a lo largo de la emisión ha aclarado que no había discutido el tema con su compañera ni había compartido con nadie su posible fichaje en el concurso.

"Esto lo cuento aquí abiertamente, me llamaron para preguntarme si quería participar, pero me quedé a las puertas, no llegué al final", ha terminado aclarando Carlota Corredera según recuperaba la receta para cocinar el bizcocho que Rosalía llevó a David Broncano este jueves a 'La Revuelta'. "A lo mejor el año que viene", ha añadido Belén Esteban, aún pensativa sobre cómo afrontar el reto culinario que le han impuesto en 'No somos nadie' para su despedida.