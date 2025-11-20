Atresmedia da un paso más y anuncia la primera gran serie "en vertical" en la televisión en España

Si hay un grupo que apuesta por la ficción es Atresmedia y por ello ahora ha querido dar un paso más allá e innovar en este terreno al apostar por su primera serie "en vertical" para Flooxer, su plataforma juvenil. Esta nueva serie se grabará en vertical adaptándose a las nuevas fórmulas de consumo a través de los teléfonos móviles.

Y para esta apuesta, Atresmedia opta por traer a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia. Este tipo de proyectos cuentan con historias de pocos personajes, con muchos giros argumentales, con una duración de 1 a 3 minutos y con capítulos entrelazados que se hacen perfectas para hacer un maratón.

La nueva serie en vertical de Atresmedia lleva por título 'Una novia por Navidad' y contará con Marina Baeza ('4 estrellas') y la popular influencer y tiktoker Carla Flila, conocida también por ser la pareja de Nagore Robles, como protagonistas. La ficción constará de 60 episodios.

Así es 'Una novia por Navidad'

La navidad de Sofía no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños.

Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano.

El típico narrador navideño seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?