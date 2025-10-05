'Valle Salvaje', avance semanal del 6 al 10 de octubre: la acusación contra Úrsula, un regreso inesperado y una despedida

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', después de que don Tomás le pidiera que le ayude a robar una reliquia de la Casa Grande, Luisa no dudaba en decirle que lo único que quiere es arruinarle la vida pero él le dejaba claro que con eso ambos ganarán mucho dinero y Luisa terminaba aceptando. Asimismo, el joven le contaba a Pepa que su hermana es una ladrona como él.

Adriana por fin se reunía con José Luis para hablar del acuerdo que le propuso para conseguir poder amar en libertad a Rafael. Tras ello, la Salcedo le pedía a su amado que le ayude a tomar una decisión por el bien de sus hermanos. Y José Luis tiene claro que finalmente Adriana le suplicará y le devolverá lo que es suyo.

Leonardo aseguraba a Irene que tiene un pálpito muy malo sobre Bárbara y que cree que se va a rendir y no va a luchar por su amor. Paralelamente, Bárbara les pedía a Matilde y Mercedes que no le traten de aconsejar pues tiene claro que su historia con Leonardo ha terminado para siempre.

Por su parte, Irene le suplicaba a su padre que por favor no le obligue a casarse con el chico que está enamorado de su mejor amiga pero José Luis le dejaba claro que está atado de pies y manos en este asunto y que ni puede ni quiere enfrentarse a los padres de Leonardo.

Francisco avisaba a Rafael de que le han dado órdenes para deshacerse de todas las cosas de Ana y que ya están buscando a una nueva criada. Y tras ello, Rafael no dudaba en preguntarle a Úrsula que ha pasado con la doncella y le amenazaba con acabar con ella si no le cuenta la verdad.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 6 al 10 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 269 de 'Valle Salvaje' del lunes 6 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se sincera con Pepa y le dice que aunque ama a Luisa últimamente no la reconoce porque se comporta de una manera muy diferente con él. Mientras, Luisa no duda en amenazar a don Tomás diciéndole que nunca le ponga a prueba para proteger a su familia.

José Luis informa a su familia que muy pronto va a entrar a formar parte del Consejo Real de Carlos III, algo que le enorgullece especialmente. Tras ello, Rafael no duda en advertirle a su padre que si Adriana quiere le puede arruinar y que todo está en sus manos.

Isabel habla con Matilde y le advierte de que como Victoria descubra que ella y Martín son hermanos ambos pueden correr peligro en Valle Salvaje y también ella ahora que le ha intentado engañar asegurando que son simples amigos. Y Pepa le anuncia a Matilde que si Martín tiene que abandonar el lugar ella se marchará con él.

Bárbara le deja claro a Leonardo que no hay nada por lo que luchar y que quiera o no quiera su amor está acabado tras el anuncio de su compromiso con Irene pero Leonardo no se da por vencido y asegura que va a luchar por los dos. Paralelamente, José Luis le advierte a Leonardo que a partir de ahora deja de ser el capataz de la Casa Grande.

Úrsula se vuelve loca y le pide a Rafael un último abrazo asegurando que le perderá de vista para siempre pero antes necesita sentir que no le desprecia. Finalmente, don Pedrito muestra su preocupación por el estado de Úrsula y comparte con Adriana que pueda estar tan al límite que termine suicidándose.

Avance del capítulo 270 de 'Valle Salvaje' del martes 7 de octubre

José Luis y Adriana llegan a un acuerdo, pero la Salcedo tiene un nuevo requerimiento que sorprende al duque.

Horas más tarde, los Gálvez de Aguirre se reúnen para comer, el duque tiene algo importante que anunciar. Lo que nadie se imagina es que esa comida acabará en desgracia.

Avance del capítulo 271 de 'Valle Salvaje' del miércoles 8 de octubre

Ana acusa a Úrsula y ésta es interrogada por la Santa Hermandad. Mientras tanto, Tomás le pide a Luisa que se las apañe para meterle en la casa grande y la cocinera engaña a Atanasio para lograrlo.

Por último, un carruaje llega a Valle Salvaje trayendo de vuelta a alguien del pasado.

Avance del capítulo 272 de 'Valle Salvaje' del jueves 9 de octubre

Rafael y Adriana se despiden de quien tanto les ha ayudado mientras la Casa Grande recibe a un invitado de categoría, aunque ni José Luis ni Victoria atraviesan su mejor momento.

En la Casa Pequeña, el calvario de Luisa continúa cuando Tomás acude a ella con otra petición.

Avance del capítulo 273 de 'Valle Salvaje' del viernes 10 de octubre

Luisa disimula ante Pepa cuando la sorprende con Tomás, sin imaginar que la prueba de que lo está ayudando acabará en manos de Alejo.

En cuanto al duque, Rafael y Adriana están a punto de abrirle los ojos respecto a Victoria.