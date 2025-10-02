Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 3 de octubre: una súplica desesperada y la amenaza de Rafael

Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le advertía a Victoria que espera que su sobrina Bárbara esté en el lugar que le corresponde y ella le dejaba claro que no debería preocuparse porque don Leonardo sale ganando al casarse con Irene.

Pero además José Luis aseguraba que no quiere tener problemas con Adriana ahora que va a entrar a formar parte del Consejo Real. Asimismo, el duque le pedía a su mujer que acabe de una vez con las tensiones que hay entre la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Bárbara lloraba ante Adriana porque piensa que ha perdido a Leonardo para siempre ahora que sus padres le han comprometido con Irene delante de todo el mundo. Y su hermana le decía que quizás puede hacer algo para impedirlo.

Victoria no dudaba en preguntarle a Isabel que relación hay entre Matilde y Martín pues los vio paseando juntos y le pedía que averigüe lo que hay entre ellos. Tras ello, la gobernanta avisaba a Matilde de que su ex suegra está empezando a sospechar.

Mientras Victoria aseguraba delante de Irene que van a celebrar la mejor boda que se haya celebrado nunca en Valle Salvaje, la Gálvez de Aguirre le dejaba claro a Bárbara que no va a dejar que esto se quede así. Por otro lado, Bárbara le decía a Leonardo que tienen que pasar página pues ha llegado su final.

Luisa se encaraba con Alejo y terminaba diciéndole que es un niño malcriado y celoso por su actitud al ver a don Tomás cerca de ella. Por su parte, don Tomás le solicitaba a Luisa que le ayude a robar algo de la Casa Grande.

Martín avisaba a Rafael de que Ana, la doncella que confesó haber formado parte del asesinato de Julio ha desaparecido. Y Adriana le confesaba a Rafael que ha tomado una decisión que supondrá un antes y un después a sus vidas y a la de su bebé y después se reunía con José Luis para responderle a su propuesta de un acuerdo para dejarles vivir con libertad a cambio de devolverle la titularidad de las tierras.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 3 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 268 de 'Valle Salvaje' del viernes 3 de octubre

Martín y Pepa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', después de que don Tomás le pida que le ayude a robar una reliquia de la Casa Grande, Luisa no duda en decirle que lo único que quiere es arruinarle la vida pero él le deja claro que con eso ambos ganarán mucho dinero y Luisa termina aceptando. Asimismo, el joven le cuenta a Pepa que su hermana es una ladrona como él.

Adriana por fin se reúne con José Luis para hablar del acuerdo que le propuso para conseguir poder amar en libertad a Rafael. Tras ello, la Salcedo le pide a su amado que le ayude a tomar una decisión por el bien de sus hermanos. Y José Luis tiene claro que finalmente Adriana le suplicará y le devolverá lo que es suyo.

Leonardo asegura a Irene que tiene un pálpito muy malo sobre Bárbara y que cree que se va a rendir y no va a luchar por su amor. Paralelamente, Bárbara les pide a Matilde y Mercedes que no le traten de aconsejar pues tiene claro que su historia con Leonardo ha terminado.

Por su parte, Irene le suplica a su padre que por favor no le obligue a casarse con el chico que está enamorado de su mejor amiga pero José Luis le deja claro que está atado de pies y manos en este asunto y que ni puede ni quiere enfrentarse a los padres de Leonardo.

Francisco avisa a Rafael de que le han dado órdenes para deshacerse de todas las cosas de Ana y que ya están buscando a una nueva criada. Y tras ello, Rafael no duda en preguntarle a Úrsula que ha pasado con la doncella y le amenaza con acabar con ella si no le cuenta la verdad.