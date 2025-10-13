TVE se corona con Javier Ruiz por el atronador rótulo contra Miguel Ángel Rodríguez visto en pantalla

Javier Ruiz ha retratado en 'Mañaneros 360' a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, después de trascender su declaración ante el Supremo reconociendo que se inventó que el fiscal del caso del novio de Ayuso le retiró el pacto ofrecido "por órdenes de arriba". Era falso, se lo inventó. No tenía información para avalar tal afirmación y se basó en meras suposiciones "porque tiene canas".

El presentador de las mañanas de La 1 de TVE ha señalado el "clamoroso silencio" del PP tras conocerse la gran mentira de MAR. "En la política, la noticia es el silencio. 72 horas después, nadie, absolutamente nadie, le desautoriza", ha cuestionado el periodista, pues la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo se ha negado a dar declaraciones al respecto y sobre todo a condenar lo ocurrido.

"El jefe de gabinete de Ayuso admite que se inventó la causa del Fiscal General del Estado. Miguel Ángel Rodríguez reconoce que es un bulo, que se lo inventó. ¿Por qué? Porque tiene canas suficientes como para deducir", ha planteado Javier Ruiz con retranca, poniendo sobre la mesa la catadura de quien guioniza a la presidenta madrileña.

"No es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir, que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir o adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal que está jerarquizado y colegiado. Pero no tengo una información concreta". Estas fueron las palabras de Rodríguez ante el juez, admitiendo su lamentable falacia.

"Nadie le ha corregido, nadie le ha desautorizado y hoy Feijóo se deja arrastrar por Ayuso. No la ha reconvenido", ha apuntado Javier Ruiz, que ha reiterado en sucesivas ocasiones el silencio que guarda el PP ante semejante escándalo.

Y mientras se abordaba este controvertido asunto, no ha pasado inadvertido el rótulo que 'Mañaneros 360' ha proyectado varias veces en la pantalla de La 1 para definir a Miguel Ángel Rodríguez y lo que representa para la política de este país. Un rótulo atronador en el que se podía leer lo siguiente: "MAR, un bulo de pelo blanco".