Javier Ruiz y Adela González se catapultan a récord histórico de audiencia en TVE y disparan al 'Telediario 1' de Alejandra Herranz

'Mañaneros 360' no toca techo en audiencias y, este viernes, 10 de octubre, después de una semana grandiosa por encima del 16% mayoritariamente, el programa presentado por Javier Ruiz y Adela González se disparó a récord histórico de cuota de pantalla.

El magacín producido por La Cometa TV registró un imponente 17,7% y congregó a más de medio millón de telespectadores de media en su tramo principal, de 10:35 a 13:55 horas. Una jornada más, fue la oferta líder de manera absoluta e incontestable, pero en esta ocasión ampliando distancias con sus competidores.

Rivales que se quedaron muy descolgados: 'Espejo Público' con Susanna Griso obtuvo un 12,2% de media y 'El programa de Ana Rosa' un 12,5%, recuperándose un poco después del mínimo de temporada anotado en la entrega del jueves (10,2%).

Así, la distancia entre 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González y el resto de matinales se agrandó muy considerablemente, avalando la enorme consolidación que ha conseguido La 1 de TVE en la franja.

Al récord de 'Mañaneros 360' hay que sumar el desorbitado 21% que anotó antes 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo; una de sus mejores marcas del presente curso. Esto provocó que La 1 promediará un impresionante 18,7% en la franja de la mañana (07:00 a 14:00) frente al 13,3% de Antena 3 y al 11,9% de Telecinco. Hablamos de diferencias de entre 5 y 7 puntos porcentuales respectivamente.

Además, 'Mañaneros 360' también destacó en el tramo final, el que se ofrece de 14:20 a 15:00 horas tras el informativo territorial. Y estuvo cerca de igualar su máximo en esta franja con un gran 12,8% y casi un millón de espectadores. Volvió a ser la segunda opción de la audiencia por detrás de 'La Ruleta' (21,4%) y por encima de 'Vamos a ver' (9,4%).

Ese sobresaliente rendimiento del espacio conducido por Javier Ruiz impulsó al 'Telediario 1' con Alejandra Herranz, que acusó una muy apreciable subida y rozó el 18% de share (17,8%), con 1,6 millones de espectadores de media. Prueba de que los informativos de La 1 de TVE también se encuentran imparables.

En este caso, recortó distancias con las 'Noticias' de Sandra Golpe en Antena 3 (23% y 2 millones) y prácticamente duplicó a 'Informativos Telecinco' con Isabel Jiménez, que se quedaron en un 9,2% de cuota y con apenas 800 mil seguidores.