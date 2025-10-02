TVE lanza ya el estreno de 'Sin Gluten' para eclipsar a 'La Agencia' de Telecinco con este plan de emisión

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Después de incrementar su promoción en las últimas semanas y tras presentarla en el FesTVal de Vitoria, La 1 ha anunciado el estreno de 'Sin gluten', su nueva comedia de la cocreadora de 'Machos alfa' y guionista de 'La que se avecina' para el próximo miércoles 6 de octubre a las 23:10 horas después de 'La Revuelta' con doble episodio.

Se verá así las caras con 'La Agencia', en el primer gran duelo de ficción nacional en el prime time esta temporada. Y su estreno en La 1 de RTVE llegará después de que la comedia protagonizada por Javier Gutiérrez en Telecinco anotase su mínimo histórico este pasado miércoles, con un 8% -un punto menos que la semana anterior- y por debajo de la barrera de los 700.000 espectadores, pese a emitirse casi blindada de publicidad.

El plan de emisión de 'Sin Gluten' será en cambio a modo de maratón. Y es que tal y como ya anunció TVE en el FesTVal emitirá esta nueva serie protagonizada por Diego Martín en cuatro noches únicas. Una forma de emisión que ya ha llevado a cabo con otras ficciones y que llega coincidiendo además con el estreno de la ficción en Prime Video el próximo viernes 10 de octubre.

¡Pon la guinda 🍒 a tu octubre con #SinGluten!



Cuatro noches únicas con una comedia más fresca que una lechuga 🥬



🔸El próximo miércoles, después de @LaRevuelta_TVE, llega ‘Sin Gluten’ a @La1_tve y @rtveplay.https://t.co/nztntanUxw pic.twitter.com/y4L7UFTQGO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 2, 2025

Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, 'Sin Gluten' reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

Así es 'Sin gluten'

Cartel oficial de 'Sin gluten'

En el estreno del próximo miércoles, Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales.

Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde. Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.