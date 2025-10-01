Prime Video pone fecha al estreno de 'Sin gluten' a la espera de que TVE mueva ficha con su emisión

Desde hace días, TVE ha intensificado la promoción de 'Sin gluten', su nueva comedia protagonizada por Diego Martín después de haber presentado la serie en el FesTVal de Vitoria y de que también llegue esta semana al Iberseries & Platino Industria.

Y mientras seguimos a la espera de conocer cuándo se estrenará la serie en La 1, Amazon Prime Video ha sorprendido este martes al anunciar que incorporará la ficción creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina' a su catálogo el próximo 10 de octubre.

Es muy probable que TVE se adelante a Prime Video y estrene al menos los dos primeros capítulos el próximo miércoles 8 de octubre pues esta semana La 1 concluye la emisión de 'Los archivos secretos del NO-DO', la apuesta que ha lanzado estas últimas semanas en la noche de los miércoles.

En este sentido, hay que recordar que José Pastor, el director de Cine y Ficción de RTVE aclaró en el FesTVal de Vitoria ya avanzó que 'Sin gluten' se emitirá en cuatro noches a doble episodio. Así, La 1 seguiría la misma estrategia que ha llevado a cabo con otras ficciones que se han podido ver a la vez o incluso antes en la plataforma como pasó con 'El cid' o con 'Detective Touré'.

'Sin gluten' está creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio; y protagonizada por Diego Martín escudado por Alicia Rubio y Antonio Resines. El reparto lo completan Adam Jezierski, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Sinopsis de 'Sin gluten'

Ricardo (Diego Martín) es un chef con una Estrella Michelin que, cegado por su ego y atrapado en una espiral de alcohol, pierde todo tras una noche en la que "mete la pata" más de lo habitual. Sin otra salida, regresa a la escuela de cocina que le dio su primera oportunidad, esta vez para convertirse en profesor.

Allí se encontrará con un grupo de alumnos muy diverso: jóvenes de familias acomodadas, becados en riesgo de exclusión social y personas que buscan una segunda oportunidad. A través de ellos, Ricardo redescubre su vocación y comprende que, al igual que en la cocina, la vida es más sencilla y auténtica cuando se vive con pasión.

'Sin Gluten' es una comedia intergeneracional que explora temas universales como la inclusión social, la ambición, la amistad, el amor y el trabajo en equipo.