TVE cambia de planes con 'Cuánto, cuánto, cuánto' y toma una imprevista determinación con el concurso

La llegada de 'Cuánto, cuánto, cuánto' al prime time de La 1 el pasado sábado estuvo marcada por la confusión de muchos espectadores al descubrir que no se trataba de un concurso en directo como RTVE había anunciado durante todo el mes de septiembre. Así, el ente ha tenido que aclarar el motivo por el que la primera entrega del espacio conducido por Eva Soriano y Aníbal Gómez fue grabada y la estrategia que seguirán el resto de la temporada.

La nueva apuesta de La 1 para la noche de los sábados no consiguió beneficiarse del enorme reclamo de sus teloneros, pues del 32.7% de share junto a 3.477.000 espectadores que concentró el partido de la Selección Española frente a Georgia este sábado, el concurso para toda la familia tan solo retuvo un 10.6% de cuota de pantalla y 881.000 en su noche de estreno. Además, la audiencia no tardó en percatarse de que habían incumplido una de sus principales premisas.

RTVE aclara por qué Eva Soriano y Aníbal Gómez no podrán presentar en directo 'Cuánto, cuánto, cuánto'

Si bien RTVE anunció durante el FesTVal de Vitoria que las emisiones de 'Cuánto, cuánto, cuánto' tendrían lugar cada semana en directo, la primera entrega del concurso fue en diferido, y la cadena pública no tardó en aclarar a Vertele tras su estreno que "hubo que ajustar el plan de producción y la agenda de Eva", obligando a grabar la primera emisión de la temporada en contra de sus planes originales.

La GRAN pregunta: ¿qué es Cuánto, cuánto, cuánto? 📏 Nuestros maestros de ceremonias @EvaSoriano90 y @AnibalRuido os lo explican A LA PERFECCIÓN 🙂‍↕️



———

✨Cuánto, cuánto, cuánto, cada sábado en @la1_tve y bajo demanda en @rtveplay #CuántoTVE pic.twitter.com/bESmDOC3Mw — Cuánto, cuánto, cuánto (@Cuanto_tve) October 11, 2025

De igual manera, la corporación ha confirmado al citado medio que debido a la ubicación que el programa ha recibido finalmente en la noche de los sábados, se verán obligados a continuar grabando las emisiones debido a la agenda profesional de Eva Soriano y Aníbal Gómez. Así, RTVE aclara que, cuando se planteó el proyecto, pensaban ocupar otra noche de la semana en que los presentadores podían compaginar sus distintos proyectos.

Ejemplo de que la humorista no podría hacer frente a presentar en directo 'Cuánto, cuánto, cuánto' durante el resto de la temporada es el caso del pasado sábado. Al mismo tiempo que el concurso se estrenaba en La 1, Eva Soriano se encontraba en Sevilla ofreciendo un pase de la nueva gira de su show de comedia. Y no son los únicos bolos de este otoño que coinciden con la emisión del concurso, pues el próximo sábado 15 de noviembre estará en Barcelona y el 29 en Palma de Mallorca.

La idea original del nuevo concurso de La 1

De esta forma, RTVE se ve obligada a desechar el concepto original del concurso. "Queremos devolver el directo a los concursos y a este tipo de entretenimiento. Ahora hay como una sofisticación de los concursos, que ves una peli aunque sea un concurso, y nosotros volvemos al directo puro en el que prima la emoción y en el que un cámara se puede caer o los presentadores se pueden equivocar", aseguró Javier Varela durante la presentación del formato.

"Es algo que se puede jugar en vivo. No necesita complicadas ediciones, no es una prueba en la que alguien tiene que pasar no sé cuánto tiempo debajo del agua y tienes que darle un look cinematográfico, sino que es realmente un concurso muy clásico, muy básica la idea. Entonces en realidad la idea de hacerlo en directo surge más de Televisión Española, que dijeron: '¿Y esto se puede hacer en directo?' Pues yo creo que sí", explicó a su vez Ricardo Castella, que también produce 'Cuánto, cuánto, cuánto'.