¿Tendrá continuidad la saga 'Monstruo' de Netflix tras la historia de Ed Gein? Su futuro, sentenciado

Buenas noticias para los fans de la serie 'Monstruo' en Netflix porque la exitosa antología creada por Ryan Murphy tendrá continuidad después de la recién estrena tercera temporada, que cuenta la historia real de Ed Gein, el atroz asesino y profanador de tumbas que sembró el terror en Wisconsin en la década de 1950 y que sirvió de inspiración a Hollywood para crear algunos de los asesinos más emblemáticos del cine de terror como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') o Buffalo Bill ('El silencio de los corderos').

Así, tras los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la ficción de terror prepara una cuarta temporada que aspira a ser la más arriesgada. Por primera vez, la protagonista será una mujer, ya que le próxima entrega de la saga se adentra en el caso de Lizzie Borden, uno de los enigmas más asombrosos y controvertidos del crimen norteamericano.

Esta vez, 'Monstruo' se trasladará al siglo XIX, reviviendo el caso del 4 de agosto de 1892, en el que Lizzie Borden (32 años) fue acusada de asesinar a hachazos a su padre y su madrastra en la localidad de Fall River, en Massachusetts. Andrew y Abby Borden aparecieron brutalmente mutilados en su casa. Por este macabro suceso, Lizzie fue juzgada en el año 1893. Sin embargo, no fue condenada y quedó absuelta por falta de pruebas.

Con su absolución respecto al espeluznante crimen y con la polémica cobertura que los medios hicieron del caso, Lizzie Borden se convirtió en un icono de la cultura popular estadounidense, sirviendo de inspiración para largometrajes, series de televisión y funciones de teatro.

Y ahora, más de un siglo después, Ryan Murphy e Ian Brennan, que repiten como creadores, incorporarán la historia en la saga 'Monstruo' con Max Winkler ('El Vigilante') como director. En esta producción, además de contar los estremecedores hechos y abordar el polémico juicio, se pondrá el foco en el sensacionalismo mediático de la época y en el machismo.

Sobre su reparto, sabemos que Ella Beatty ('Feud: Capote vs. The Swans') interpretará a Lizzie Borden. Junto a ella, estarán Rebecca Hall en el papel de Abby Borden (madrastra de Lizzie), Charlie Hunnam como Andrew Borden (padre de Lizzie) y Vicky Krieps como Bridget Sullivan, la criada y testigo clave en el caso. El elenco artístico lo completarán Billie Lourd (hermana mayor de Lizzie) y Jessica Barden (Nance O’Neill, amiga íntima de Lizzie).