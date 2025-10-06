La audiencia dicta sentencia a la serie 'Monstruo: la historia de Ed Gein' en Netflix con una repetida queja

El catálogo de Netflix se ha revolucionado este fin de semana con dos potentes estrenos que están dando mucho que hablar y están pujando por el top 1 del ranking de series más vistas de la plataforma. Por un lado 'Animal', la nueva comedia española de Luis Zahera, es ahora mismo la ficción más vista de la plataforma en España. Pero le ha salido un duro competidor, que le acecha en el segundo puesto: 'Monstruo: la historia de Ed Gein'.

Se trata de la espeluznante tercera temporada de la exitosa antología de Ryan Murphy e Ian Brennan, 'Monstruo', que se lanzó en Netflix este pasado viernes, 3 de octubre, tras los fenómenos del asesino en serie Jeffrey Dahmer, en 2022, y del caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez (2024).

El nuevo caso de la saga se centra en la vida y crímenes de Edward Theodore Gein, el atroz asesino y profanador de tumbas que sembró el terror en Wisconsin en la década de 1950 y que sirvió de inspiración a Hollywood para crear algunos de los asesinos más emblemáticos del cine de terror como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') o Buffalo Bill ('El silencio de los inocentes').

El reparto lo encabezan Charlie Hunnam, que encarna a Ed, apodado 'El Carnicero de Plainfield', y Laurie Metcalf como Augusta Gein, madre y centro de la obsesión del criminal. Completan su elenco Tom Hollande, Olivia Williams, Suzanna Son, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Vicky Krieps, Robin Weigert, Lesley Manville y Will Brill. 'Monstruo: La historia de Ed Gein' está compuesta por ocho episodios en total de una duración de entre 45 y 65 minutos, y esta tercera parte de 'Monstruo' se presenta como la más macabra de la antología de Netflix con esta historia basada en hechos reales.

Las reacciones en 'X' de aquellos espectadores que ya han visionado lo nuevo de 'Monstruo' están marcadas por una gran división. Si nos detenemos en las positivas, son muchos los que resaltan el acierto en la elección del actor Charlie Hunnam en la piel del asesino Ed Gein. "Merece todos los reconocimientos y premios" o "La interpretación de Charlie Hunnam es de Emmy. Impresionante es quedarse corto", ha opinado una parte del público.

Charlie Hunnam como Ed Gein merece todos los reconocimientos y premios👏🏻 Su tono de voz, su manera de hablar y moverse, sus gestos, la sonrisa inocente que caracterizaba a Eddie, la manera en que exploró y se acopló a la psiquis de Ed, MAGISTRAL 👏🏻🔝#MonstruoLaHistoriaDeEdGein pic.twitter.com/FGee0Bev3E — 🧚🏻‍♀️Lucky girl✨🍉 (@LaDelAmanecer) October 4, 2025

Mi ranking de las distintas temporadas de #Monstruo quedaría así:



1. Jeffrey Dahmer



2. Ed Gein



3. Lyle y Erik Menéndez



Ryan Murphy es un genio y deseando ver la historia de Lizzie Borden. — Eduardo Real (@Edu_Real_) October 5, 2025

#MonstruoLaHistoriaDeEdGein Pese a tomarse algunas licencias, consigue ser un retrato muy oscuro, perturbador, terrorífico y desgarrador. La interpretación de Charlie Hunnam es de Emmy. Impresionante es quedarse corto. 👇 pic.twitter.com/DoEQBzzGn5 — LA CUEVA DEL CINÉFILO (@Tibu696) October 4, 2025

He visto los dos primeros episodios de #MonstruoLaHistoriaDeEdGein y estoy alucinando con la actuación de Charlie Hunnam, es algo brutal en todas y cada una se sus escenas, además como la serie siga así de bien, apunta a entrar en mi lista de mejores del año. pic.twitter.com/9yVGW2HtAl — El callejón del crimen (@callejoncrimen3) October 4, 2025

Definitivamente no crei que seria tan majestuosa desde el primer capitulo, pero me sorprendio realmente.

Charlie Hunnam hace pero una actuación completamente fenomenal de Eddy, sin palabras quede#MonstruoLaHistoriaDeEdGein pic.twitter.com/bfqujBPE9d — ∆SrReplicant∆ (@SrReplicant) October 4, 2025

Terminé la serie #MonstruoLaHistoriaDeEdGein y estuvo bien. Normal.

Lo más destacado es el protagonista. Ya los hechos ficticios y extras, solo para darle más drama a la historia, están bien. — 🦉🐺 (@L3on3ll) October 5, 2025

Al otro lado de la balanza, numerosos televidentes apuntan que "Monstruo firma su peor temporada con diferencia". Además, hay una queja repetida por recrear una controvertida versión de la escena de la ducha de 'Psicosis' de Alfred Hitchcock, que para muchos saca totalmente de la historia. "Esperaba ver una historia bien documentada sobre Ed Gein, pero resulta que es la historia de cómo Alfred Hitchcock creó Psicosis... Menudo despropósito", sentencia otro espectador.

#Monstruo, de @NetflixES, firma su peor temporada con diferencia.

Tal vez no haya por dónde cogerla, ni el guiño a cinéfilos que me pilló por sorpresa



••••• pic.twitter.com/c3JoXUj49F — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) October 5, 2025

#MonstruoLaHistoriaDeEdGein de Netflix es un chiste; un intento descarado de horror basado en la popularidad de otras películas que, al final del día se asemeja más a un especial de Halloween para adolescentes. pic.twitter.com/Nqbz1N3P4E — ✨Carmen Humo 💫 (@polypaolis) October 5, 2025

Monstruos de Dahmer es el triple de mejor que la de Ed Gein @NetflixES #MonstruoLaHistoriaDeEdGein — Marc Molas Garcia (@marcmolass) October 5, 2025

En #MonstruoLaHistoriaDeEdGein mes sobra por completo la historia de Alfred Hitchcok. No es aporta nada y con la historia de Ed tenemos suficiente. Voy por el 3º capítulo y se me está haciendo un poco cuesta arriba por lo mismo pic.twitter.com/WAS5jn2YV7 — robcrux 🏸 (@rbcrz13) October 4, 2025

Me ha gustado #MonstruoLaHistoriaDeEdGein, pero cómo se nota que Ryan Murphy no está involucrado en esta temporada. Solo ejerce de productor ejecutivo y ya. Ni ha sido creada por él, ni ha dirigido, ni ha escrito nada de ésta. Le ha dejado todo el peso a Ian Brennan y se nota. pic.twitter.com/Y6sLgaJydw — Salva (@salvago13) October 5, 2025

El recurso artístico de entremezclar los asesinatos reales con el rodaje de las ficciones que inspiró (y más) me está pareciendo un absoluto coñazo. Pero bueno Ryan Murphy supongo. #MonsterTheEdGeinStory #MonstruoLaHistoriaDeEdGein — Jxrge (@jcsauras) October 5, 2025

Sin ser experta en nada, puedo decir que la historia de #MonstruoLaHistoriaDeEdGein (o al menos la forma en que la presentaron) no me gustó. Me mareó un poco.

Yo esperaba ver un desarrollo más psicológico: entender cómo su entorno, sus costumbres y la época en la que vivía — EKo💥 (@Solo_Ekhos) October 5, 2025

No me está gustando la forma en la que contaron esta historia. Por qué metieron la película de Psicosis? No tiene sentido. #MonstruoLaHistoriaDeEdGein — Nathalia |-/ (@naatuchips) October 6, 2025

Esperaba ver una historia bien documentada sobre Ed Gein en #MonstruoLaHistoriaDeEdGein, pero resulta que es la historia de cómo Alfred Hitchcock creó Psicosis... Menudo despropósito. — RDRadio (@RDRadio) October 4, 2025

Lo de Hitchcock me saca totalmente de la historia.

Estoy terminando el segundo capítulo , a ver qué tal el tres .. #MonstruoLaHistoriaDeEdGein — 𝕺𝖑𝖎𝖛𝖎𝖆 💫 (@oliviaconrod) October 4, 2025

Lo que me está costando entender y seguir el hilo de la serie #MonstruoLaHistoriaDeEdGein — Kevin Melara (@kevintxu6) October 5, 2025