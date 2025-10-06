La audiencia dicta sentencia a la serie 'Monstruo: la historia de Ed Gein' en Netflix con una repetida queja

El catálogo de Netflix se ha revolucionado este fin de semana con dos potentes estrenos que están dando mucho que hablar y están pujando por el top 1 del ranking de series más vistas de la plataforma. Por un lado 'Animal', la nueva comedia española de Luis Zahera, es ahora mismo la ficción más vista de la plataforma en España. Pero le ha salido un duro competidor, que le acecha en el segundo puesto: 'Monstruo: la historia de Ed Gein'.
Se trata de la espeluznante tercera temporada de la exitosa antología de Ryan Murphy e Ian Brennan, 'Monstruo', que se lanzó en Netflix este pasado viernes, 3 de octubre, tras los fenómenos del asesino en serie Jeffrey Dahmer, en 2022, y del caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez (2024).
Más información
El nuevo caso de la saga se centra en la vida y crímenes de Edward Theodore Gein, el atroz asesino y profanador de tumbas que sembró el terror en Wisconsin en la década de 1950 y que sirvió de inspiración a Hollywood para crear algunos de los asesinos más emblemáticos del cine de terror como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') o Buffalo Bill ('El silencio de los inocentes').
El reparto lo encabezan Charlie Hunnam, que encarna a Ed, apodado 'El Carnicero de Plainfield', y Laurie Metcalf como Augusta Gein, madre y centro de la obsesión del criminal. Completan su elenco Tom Hollande, Olivia Williams, Suzanna Son, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Vicky Krieps, Robin Weigert, Lesley Manville y Will Brill. 'Monstruo: La historia de Ed Gein' está compuesta por ocho episodios en total de una duración de entre 45 y 65 minutos, y esta tercera parte de 'Monstruo' se presenta como la más macabra de la antología de Netflix con esta historia basada en hechos reales.
Las reacciones en 'X' de aquellos espectadores que ya han visionado lo nuevo de 'Monstruo' están marcadas por una gran división. Si nos detenemos en las positivas, son muchos los que resaltan el acierto en la elección del actor Charlie Hunnam en la piel del asesino Ed Gein. "Merece todos los reconocimientos y premios" o "La interpretación de Charlie Hunnam es de Emmy. Impresionante es quedarse corto", ha opinado una parte del público.
Al otro lado de la balanza, numerosos televidentes apuntan que "Monstruo firma su peor temporada con diferencia". Además, hay una queja repetida por recrear una controvertida versión de la escena de la ducha de 'Psicosis' de Alfred Hitchcock, que para muchos saca totalmente de la historia. "Esperaba ver una historia bien documentada sobre Ed Gein, pero resulta que es la historia de cómo Alfred Hitchcock creó Psicosis... Menudo despropósito", sentencia otro espectador.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram