Telemadrid ficha por sorpresa a Elena Furiase como presentadora de este innovador docureality

Si hace unas semanas era Christian Gálvez el que debutaba como presentador de 'La tarde de Telemadrid', ahora la cadena autonómica ha sorprendido al anunciar el fichaje de Elena Furiase como presentadora de un nuevo e innovador docureality.

Telemadrid ha iniciado la grabación de 'El camping', un docureality de vocación social producido por The Mediapro Studio que busca acercar al público la realidad de las personas con discapacidad intelectual y física desde una mirada humana, libre de prejuicios y profundamente integradora.

Este nuevo espacio que contará con Elena Furiase como presentadora propone un espacio de convivencia en el que seis personas con síndrome de Down compartirán durante diez días un mismo entorno, participando en actividades de ocio y tareas comunitarias.

Así es 'El camping', el nuevo programa de Elena Furiase en Telemadrid

Elena Furiase junto a los participantes de 'El camping'

El proyecto, concebido como una experiencia televisiva inédita, busca mostrar la diversidad desde la autenticidad y la convivencia diaria. A través de sus protagonistas, 'El Camping' pone el acento en la capacidad de las personas para relacionarse, cooperar y superar barreras, contribuyendo así a una representación más completa e inclusiva de la sociedad.

Con 'El camping', Elena Furiase retoma su faceta de presentadora que ya llevó a cabo en 'Viajeras con B' en el año 2018. La actriz asume un papel activo en la experiencia, guiando y compartiendo momentos con los participantes, en un ejercicio de empatía que refuerza el sentido humano del programa.

Con este nuevo proyecto, Telemadrid refuerza su compromiso con los formatos de servicio público y la representación social. Así, la cadena autonómica madrileña sigue la línea que ya llevó a cabo con 'Eso no se pregunta', un programa aplaudido por la crítica y galardonado con el Premio Ondas 2020 y el Premio Iris del Jurado 2018 por su labor en dar voz a colectivos poco visibles en los medios y que también producía The Mediapro Studio.