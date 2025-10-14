Actualidad

Si te gusta devorar series de época como 'Valle Salvaje', Netflix estrena una ficción que es de lo más visto

por Pedro Jiménez

La ficción de época que acaba de llegar a Netflix consta de ocho capítulos y nos transporta a la Francia de 1504

'Néro', la nueva serie de época en Netflix
Si eres un seriefilo amante de las producciones francesas y de época como por ejemplo 'Valle Salvaje', Netflix tiene una ambiciosa propuesta que acaba de incluir en su catálogo y que ya se encuentra entre el top 10 de lo más popular en España.

Creada por Jean-Patrick Benes, Martin Douaire y Allan Mauduit, se titula 'Néro', se ambienta en el siglo XVI en la Francia más profunda y combina varios géneros para hacerla imperdible para mayores, eso sí, de 16 años. Es un cóctel explosivo de drama, intriga, acción y aventuras.

La ficción, que consta de ocho capítulos de unos 50 minutos de duración, nos transporta a la Francia de 1504, donde un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que apenas conoce, para protegerla de enemigos letales y fuerzas malignas.

Esta serie, que recuerda salvando las distancias a 'Valle Salvaje', está protagonizada por Pio Marmaï, Alice Isaaz y Olivier Gourmet. Completan el reparto Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat, Yann Gael, David Talbot, Lili-Rose Carlier Taboury, Max Baissette de Malglaive y Noam Morgensztern.

Como apuntábamos al principio, 'Néro' ya se coloca entre lo más visto en Netflix. No ha logrado superar a 'Animal', 'Monstruo', 'Reclutas' o la docuserie de Victoria Beckham, que encabezan el top en ese orden, pero sí ha logrado dar el sorpasso ya a 'Weiss y Morales' con Miguel Ángel Silvestre y a 'El refugio atómico', la que pretendía ser la mayor baza de la plataforma de streaming en otoño.

Sinopsis: En la Francia de 1504, Néro (Pio Marmaï), un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.

