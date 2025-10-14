Si te gusta devorar series de época como 'Valle Salvaje', Netflix estrena una ficción que es de lo más visto

Si eres un seriefilo amante de las producciones francesas y de época como por ejemplo 'Valle Salvaje', Netflix tiene una ambiciosa propuesta que acaba de incluir en su catálogo y que ya se encuentra entre el top 10 de lo más popular en España.

Creada por Jean-Patrick Benes, Martin Douaire y Allan Mauduit, se titula 'Néro', se ambienta en el siglo XVI en la Francia más profunda y combina varios géneros para hacerla imperdible para mayores, eso sí, de 16 años. Es un cóctel explosivo de drama, intriga, acción y aventuras.

La ficción, que consta de ocho capítulos de unos 50 minutos de duración, nos transporta a la Francia de 1504, donde un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que apenas conoce, para protegerla de enemigos letales y fuerzas malignas.

Esta serie, que recuerda salvando las distancias a 'Valle Salvaje', está protagonizada por Pio Marmaï, Alice Isaaz y Olivier Gourmet. Completan el reparto Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat, Yann Gael, David Talbot, Lili-Rose Carlier Taboury, Max Baissette de Malglaive y Noam Morgensztern.

Como apuntábamos al principio, 'Néro' ya se coloca entre lo más visto en Netflix. No ha logrado superar a 'Animal', 'Monstruo', 'Reclutas' o la docuserie de Victoria Beckham, que encabezan el top en ese orden, pero sí ha logrado dar el sorpasso ya a 'Weiss y Morales' con Miguel Ángel Silvestre y a 'El refugio atómico', la que pretendía ser la mayor baza de la plataforma de streaming en otoño.

Sinopsis: En la Francia de 1504, Néro (Pio Marmaï), un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.