Reacción atronadora del público tras lo que ha hecho Pepa Bueno en el 'Telediario 2' de TVE desde Palestina

Este martes 7 de octubre se cumplen dos años de los ataques terroristas de Hamás y otras milicias palestinas, que reactivaron el gran conflicto de Oriente Medio y que han derivado en el genocidio que se está produciendo en Gaza. Por este motivo, RTVE se está volcando con especiales como el del 'Telediario 2' con Pepa Bueno.
En los últimos días, los informativos de TVE están haciendo una amplia cobertura de lo que está pasando en Gaza y este martes se ha volcado con el segundo aniversario de los ataques terroristas de Hamás y la posterior ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu y las consecuencias de hambruna y la devastación de la Franja a través del Canal 24 horas y en el 'Telediario'.
Pepa Bueno se ha trasladado a Ramala, Cisjordania, el único territorio palestino al que puede entrar la prensa internacional, y desde donde ha conducido este especial del 'Telediario 2' que ha contado con testimonios de la población civil que está sufriendo las consecuencias de los ataques israelíes.
Además de la directora y presentadora del 'Telediario 2', este especial informativo ha contado con la participación de Marc Campdelacreu, desplazado a Tel Aviv en el acto conmemorativo en homenaje a los rehenes de Israel todavía secuestrados, y de Íñigo Herraiz, que ha viajado como enviado especial para completar la cobertura de RTVE.
Lluvia de aplausos a Pepa Bueno y al 'Telediario' de TVE
Como suele ser habitual cada vez que TVE ha hecho un especial informativo, las redes sociales se han llenado de aplausos hacia el 'Telediario' así como de Pepa Bueno por su exquisita labor como reportera desplazada en la zona más cercana a la Franja como ya sucediera hace un mes con un especial sobre los incendios de Galicia y Castilla y León.
