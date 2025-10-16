¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 16 de octubre?

Tras recibir por primera vez al cantante argentino Milo J y recibir a Diego Martín en la recta final de la noche, 'La Revuelta' regresa este jueves para poner fin a su semana de entrevistas. David Broncano repasó por un lado los recientes éxitos del joven intérprete de tan solo 18 años así como el reciente estreno de su segundo invitado en TVE, la comedia 'Sin gluten', que se emite cada miércoles por la noche en La 1.

La visita del cantante y el actor al espacio de La 1 se tradujo este miércoles en un 14.2% de share y 1.692.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 16.9% de share y 2.010.000 espectadores gracias a la visita de David Bustamante. Por otra parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco se conformó con un 7% de cuota de pantalla y 820.000 espectadores en la franja.

El invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 16 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Leiva, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película documental 'Hasta que me quede sin voz', que llegará a los cines este 17 de octubre. Por su parte, David Broncano podría reencontrarse para finalizar la semana con una invitada que ya acudió la temporada pasada.

Cristina Castaño podría regresar este jueves al espacio de TVE para presentar 'Nails', la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime y que promete convertirse en el 'Sexo en Nueva York' español por excelencia. La ficción con tintes de comedia y drama, que llegó a la plataforma a principios de semana, explora las vivencias cotidianas de un grupo de mujeres.

Así, la que interpretaba a Judith en 'La que se avecina' se sentaría con David Broncano meses después de su primera visita a 'La Revuelta' y poco después de dar la bienvenida a la su primer hijo, León, que nació a finales de agosto. Cabe recordar que fue durante su primera visita al espacio de TVE en mayo cuando hizo público su embarazo.