Pelayo Díaz deja bien claro el motivo por el que Telecinco le fichó para 'Bailando' tras su polémica con Manu Tenorio

Pelayo Díaz se convirtió, sin quererlo, en uno de los protagonistas de la última gala de 'Bailando con las estrellas'. Y es que el estilista protagonizó varios desencuentros con algunos de los concursantes, aunque, sin lugar a dudas, el más fuerte fue el que tuvo con Iago García.

Tras las críticas recibidas en galas anterior por parte del miembro del jurado, el actor soltó con ironía: "Pensaba que Pelayo iba a hablar de mi traje, que es lo que le compete". Un comentario que, como cabía esperar, no sentó nada bien a Pelayo Díaz, que le recriminó su "poca educación": "Has demostrado tu poca educación, tu poca profesionalidad. Lo que me compete es hablar de lo mal que bailas. Te falta precisión, tus pasos son torpes, estás a destiempo y la única que te salva este baile es tu bailarina".

Lejos de quedarse callado, Iago García le contestó: "Te estás viviendo muy arriba como juez, no estás en el Supremo". Una polémica a la que se sumó Manu Tenorio, quien resultó expulsado en esta última gala. El cantante puso en entredicho la labor de los jueces, y cargó especialmente contra el exconcursante de 'Supervivientes', del que dijo: "Pelayo no ha sido fiel a su palabra. Antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado".

Pelayo Díaz responde a las críticas de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

Ante todas estas críticas recibidas, Pelayo Díaz ha defendido su labor como jurado este lunes, 13 de octubre, en 'El tiempo justo'. "Yo entiendo que cuando les hacemos una crítica o les hacemos una valoración les siente mal", comenzó diciendo el estilista, empatizando con los concursantes. Pese a esto, quiso dejar claro que "tristemente, su trabajo es ensayar y bailar y el nuestro es dar nuestra opinión".

En respuesta a Iago García, el influencer insistió en defender su labor: "Efectivamente, no estoy en el Supremo, porque ahí hay que interpretar las leyes de forma objetiva y a mí la cadena me ha contratado para que de mi opinión de una forma supersubjetiva". "Si quisieran una persona que supiera de baile deportivo, tendrían un cuarto juez que supiera de baile", sentenció Pelayo Díaz en el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco.