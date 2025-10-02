Como hemos venido contando en los últimos tiempos, 'Informativos Telecinco' está sufriendo muy especialmente la extraordinaria crisis de audiencia que atraviesa la cadena de Mediaset desde hace más de tres años. Crisis que se ha acentuado en la actualidad; de ahí que, tras tocar fondo en agosto, haya firmado el peor septiembre de sus 35 años de historia. En otras palabras, el peor arranque de temporada.

Y eso que Telecinco ha lanzado sus principales armas en horario estelar para revertir esta situación: como 'Supervivientes All Stars', que está rindiendo muy por debajo de lo normal, o el talent show 'Bailando con las Estrellas', que registra datos muy correctos pero no boyantes pese a no tener competencia alguna en la noche de los sábados.

Pero es que octubre no se plantea mejor. De hecho, el mes ha arrancado con muy mal pie para la cadena de Fuencarral con un malísimo promedio del 8,7% de share; a años luz de Antena 3 (14,2%) y de La 1 de TVE (12%) y más cerca de la liga que juegan La Sexta (6,6%) y Cuatro (5,4%).

Y en ese desastroso comienzo de octubre tuvieron que ver los nefatos registros de audiencia de 'Informativos Telecinco 21 horas' y de las ofertas de access y de prime time. En primer lugar, el noticiario nocturno conducido por Carlos Franganillo anotó uno de sus mínimos con un catastrófico 6,8% de share y sin ni siquiera llegar a los 800 mil telespectadores.

Mientras, 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés le aventajó con más de diez puntos de ventaja (17,2% y 1,9 millones ) y el 'Telediario' de La 1 de TVE con Pepa Bueno en más de cinco puntos (12% y 1,3 millones). La brecha, como ven, es abismal y la irrelevancia informativa de Telecinco, irrefrenable. Parte de responsabilidad reside en el fiasco estrepitoso que ha supuesto el concurso 'Agárrate al sillón'. Un mal telonero anclado en el 7% u 8% de cuota regularmente.

Por otro lado, las ofertas estelares de prime time. También muy dramático. El 'última hora' de 'Supervivientes All Stars' con Laura Madrueño obtuvo un 6,9% (mínimo) en la franja de access prime time frente al 14,8% de 'El Hormiguero' o el 11,2% de 'La Revuelta' de Broncano. El espacio del reality aventurero se quedó a punto de ser superado por 'First Dates' en Cuatro (6,8%) y 'El Intermedio' en La Sexta (6,8%).

A continuación, el cuarto capítulo de 'La Agencia', la serie de Telecinco con Marta Hazas, Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Manuela Velasco, entre otros, continuó desangrándose en audiencias con un 8% (un punto menos que la semana anterior) y por debajo de la barrera de los 700 mil seguidores. En cambio, el liderazgo fue para el concurso 'Juego de Pelotas' en Antena 3 (10,9%). Por su lado, 'Los archivos secretos del NO-DO' también perdieron seguimiento con respecto a las entregas previas y se conformaron con un 9,6% en La 1.

Con todo, la franja de prime time, la de máximo consumo televisivo y la más codiciada por los anunciantes, quedó del siguiente modo este miércoles 1 de octubre: Telecinco cosechó un fatídico 6,9% de cuota ante el formidable 14,8% de Antena 3 y el notable 11,3% de La 1 de TVE. Un dato más propio de cadena de 'segunda división'. De hecho, apenas le separaron unas décimas de La Sexta (6,2%).