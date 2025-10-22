"No podéis destrozarme así": El grito de Adara Molinero en 'Supervivientes' por lo ocurrido en directo

Adara Molinero ha sido una de las grandes protagonistas de la "mesa de las tentaciones" de 'Supervivientes All Stars'. La conocida dinámica, que pone contra las cuerdas a todos los concursantes del reality, ha vuelto una edición más y lo ha hecho cargada de polémicas por los desafíos a los que ha enfrentado a los náufragos.
Después de ver a Tony Spina en taparrabos o a Jessica Bueno cortándose 25 centímetros le ha llegado el turno a Adara Molinero. Como acostumbra, la hija de Elena Rodríguez no ha dejado a nadie indiferente y entre lágrimas ha acabado aceptando un desafío que ha dado mucho de lo que hablar por sus quejas hacia la organización del espacio.
"Veras que vuelvo sin novio, que vuelvo sin novio", ha compartido antes de escuchar la propuesta de la presentadora. Al mismo tiempo, la joven ha advertido: "No, el pelo no". Antes de hablar del castigo, Laura Madrueño ha procedido a enseñarle la recompensa: un suculento bocata de bacon y queso. "Como quería", ha asegurado la principal aludida.
"Te ofrezco un trozo, que ya es un señor bocata, a cambio de que quemes tu objeto personal aquí ahora en directo", le ha comunicado Laura Madrueño. Entre lágrimas, la concursante ha enseñado la toalla repleta de firmas de sus seres queridos. Una muestra de cariño que, a duras penas, ha sido capaz de quemar para hacerse con un trozo de bocadillo.
Las tentativas de Madrueño no se han quedado ahí y es que la presentadora ha vuelto a la carga al plantearle la siguiente cuestión: "El segundo trozo de bocadillo que te puedes llevar a la playa a cambio de 10 centímetros de pelo. Nada, las puntas".
"No, no, el pelo no, lo suplico", ha respondido para, acto seguido, escuchar la siguiente proposición: 20 centímetros y hablar con su pareja en directo. "Está al teléfono para hablar contigo si te cortas 20 centímetros de pelo y todo el bocata", le ha insistido la presentadora. "Es por la oreja, no. El pelo no, por favor", ha insistido con cierto desagrado ante el planteamiento del reality.
Poco ha tardado en llorar y, al borde del llanto, interpelar a Laura Madrueño asegurando: "No, por favor, no me podéis destrozar así". Así pues, la concursante le ha pedido negociar y le ha ofrecido cortarse hasta 10 centímetros. Finalmente, Adara Molinero ha aceptado cortarse esa longitud por dos trozos de bocadillo y un trozo de tarta. "Laura, córtame lo más abajo posible. Madre mía, mi novio me deja. ¡Tengo miedo, la que voy a liar! ¡Qué fea voy a estar!", ha concluido antes de recibir el corte de pelo correspondiente.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram