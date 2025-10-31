Máxima incredulidad con la expulsión de Miri Pérez Cabrero antes del duelo final de 'Supervivientes All Stars 2025'

Miri Pérez Cabrero ha rozado la victoria en 'Supervivientes All Stars' al quedarse a las puertas de la última contienda entre Jessica Bueno y Rubén Torres. La última expulsada de la edición más exigente y extrema en la historia del formato ha tenido que conformarse con la medalla de bronce tras no superar a la modelo sevillana en el penúltimo televoto celebrado durante la gala final. Una decisión sorprendente puesto que ésta se erigía como una de las grandes candidatas a portar el cheque final de la edición.

Cabe recordar que el desenlace de esta edición comenzó con la expulsión de Tony Spina, quien se alzó con la cuarta posición. Con el italiano fuera de juego, restaba decidir la distribución del oro, la plata y el bronce entre los tres finalistas: Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres. Solo uno de ellos ha logrado acceder directamente al duelo final al imponerse en los dos desafíos planteados por la organización.

Por su parte, Jessica Bueno fue la perdedora de la primera dinámica. En la segunda prueba, Rubén Torres se enfrentó a Miri Pérez Cabrero, siendo esta última la peor clasificada y, por tanto, la concursante sometida al penúltimo televoto. Una vez finalizadas las pruebas y cuando el conductor de la gala lo ha comunicado, 'Supervivientes All Stars' ha puesto en marcha las votaciones gratuitas en la app de Mediaset Infinity.

Pocos minutos después, la organización del reality ha clausurado las votaciones y comunicado el estado de los porcentajes. "La votación ha estado muy ajustada, muy pero que muy ajustada", ha recalcado el presentador. Concluido el tiempo para votar, la audiencia emitió un veredicto inequívoco: Miri Pérez Cabrero se ha convertido en la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars' con un 48,8% frente al 51,2% de la salvada Unas ajustadísimas votaciones tal y como ha reseñado Jorge Javier desde plató.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... Jessica ", han sido las palabras empleadas por el presentador del espacio. Una decisión que ha generado incredulidad al unir supervivencia por su destreza en las pruebas y contenido por las tramas creadas. Ahora, la concursante ha tenido que resignarse y en su marcha dedicar las siguientes palabras: "Me siento ganadora, me siento feliz de haber llegado a dónde he llegado con estos dos cracks".

La final de 'Supervivientes All Stars', entre Jessica Bueno y Rubén Torres

Por decisión del público, Jessica Bueno ha resultado ser la concursante salvada y, por ende, la elegida para enfrentarse a Rubén Torres en un duelo decisivo. Solo uno de los dos se proclamará vencedor o vencedora de la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars'.