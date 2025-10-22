Marta Flich lanza una advertencia a la alcaldesa de Torrelodones antes de anunciar su fichaje en 'Directo al grano'

Hace unos días, Marta Flich tenía un fuerte encontronazo con Almudena Negro, la alcaldesa de Torrelodones en plena conexión en 'Directo al grano'. Este miércoles, el programa volvía a conectar con la política del PP para hablar de la nueva propuesta del Ayuntamiento de la localidad madrileña sobre el problema de la vivienda.

"El Ayuntamiento de Torrelodones se desmarca con una medida pionera en la crisis de la vivienda", empezaba exponiendo Marta Flich. "El PP propone ofrecer una ayuda de 300 euros al mes a quién tenga la vivienda okupada hasta un máximo de dos años", agregaba Gonzalo Miró antes de darle la bienvenida a la alcaldesa de la localidad madrileña.

"Hay que decir que son 300 euros al año, Gonzalo, no al mes", empezaba corrigiéndole Almudena Negro. "Lo que buscamos es ayudar a las víctimas de la okupación en todas sus formas y lo que buscamos es aliviar el sufrimiento de los propietarios", defendía la alcaldesa de Torrelodones.

Al escucharla, Marta Flich se dirigía a ella para expresarle una duda. "Entiendo que la ayuda es hasta 300 euros porque ponía hasta 300, suponiendo que será unos 25 euros al mes que con eso no se que podrán pagar, pero perfecto", comentaba la presentadora de 'Directo al grano'.

"¿Cuántas okupaciones tienen en Torrelodones?", se interesaba Marta Flich. "Pues mira tenemos más problemas de inquiokupación que de okupación", le contestaba Almudena Negro. "O sea de morosos. ¿Cuántos morosos tienen?", matizaba la presentadora. "Una cosa es el término jurídico que puede ser moroso y otra el término coloquial que entiende todo el mundo y como no estoy en sede judicial voy a hablar como habla todo el mundo", recalcaba la alcaldesa mientras Esther Palomera por lo bajo replicaba que lo de inquiokupación era un término que se han inventado en el PP.

Marta Flich se planta con Almudena Negro: "Yo estoy haciendo preguntas"

Más allá de ese término, Marta Flich insistía en saber si lo de los 300 euros es para okupaciones al uso o para las de los morosos. "No, para cualquier víctima de okupación en todas sus formas", aclaraba Negro antes de revelar que tenían cinco casos de okupación en su pueblo. "Y una cosa si me vais a decir que este problema es minoritario me recuerda a la diputada socialista que dijo el otro día que lo de las pulseras del AliExpress, que total 40 mujeres en Madrid, para qué", soltaba a modo de queja la alcaldesa de Torrelodones. Algo que provocaba que Marta Flich le frenara en seco asegurando que "yo no le quiero recordar a nadie, yo estoy haciendo preguntas".

"Mi trabajo es hacer preguntas y si a usted le recuerda a alguien me parece estupendo pero no es el caso porque simplemente estoy preguntando, alcaldesa. ¿Qué estimación hacen de cuántas personas morosas están okupando el alquiler?", añadía Flich de forma rotunda. "Hemos conocido varios casos, yo llevo intermediando entre el inquilino y el arrendatario en varios casos y se han resuelto satisfactoriamente", le contestaba Negro reconociendo que esa ayuda de 300 euros es simbólico.

Antes de seguir con la tertulia en la mesa, Marta Flich hacía un importante anuncio que afectaba a Almudena Negro. "Antes de que se me olvide, yo te voy a empezar a tutear porque el viernes empiezas de colaboradora en este programa, así que ya vaya por delante si se me escapa lo del tuteo", advertía la presentadora.