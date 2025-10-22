La estremecedora miniserie italiana que estrena hoy Netflix: cuatro capítulos con atroces crímenes reales

Netflix le ha cogido el gusto a apostar por ficciones sobre asesinos en serie como podemos ver en la saga de 'Monstruo', que comenzó con Dahmer y que ha seguido en su tercera temporada con el caso de Ed Gein. Ahora en España se ha anunciado un nuevo thriller con Belén Rueda sobre el caso del primer asesino en serie en nuestro país. También en Italia la plataforma está a punto de estrenar un producto de estas características al más puro estilo del caso Alcàsser.

Hablamos de 'El monstruo de Florencia'. Se trata de una miniserie que ve la luz este miércoles 22 de octubre y que revive uno de los casos más estremecedores de la historia del país. Dirigida por Stefano Sollima, conocido por 'Gomorra' o 'Suburra', la serie vuelve al origen de la investigación, que hasta hoy, sigue generando muchas dudas, teorías y con heridas abiertas, pues aún se desconoce la verdad sobre lo que pasó y es un caso que sigue sin resolver.

'El monstruo de Florencia' es el nombre con el que los medios italianos decidieron bautizar a un asesino en serie responsable de ocho dobles homicidios cometidos entre los años 1968 y 1985. Todas las víctimas eran parejas jóvenes que se encontraban en coches en lugares aislados de las afueras de Florencia. El arma utilizada en todos los casos fue siempre la misma: una pistola Beretta calibre 22, lo que terminó de confirmar que se trataba de un mismo autor, o al menos, de alguien que seguía un patrón muy específico.

Durante décadas, la investigación fue incapaz de dar con un culpable. Hubo múltiples sospechosos, teorías conspirativas, errores judiciales y pistas que se contradecían las unas con las otras. Y todo ello bajo el miedo que tuvieron durante décadas los italianos y sobre todo los vecinos de Florencia de toda una generación.

A lo largo de cuatro episodios, la producción de Netflix reconstruye todas las etapas de la investigación, desde la primera hasta la última y haciéndose eco de una de las hipótesis más debatidas del caso. En definitiva, la ficción no busca señalar a un culpable definitivo sino mostrar a todos los que fueron sospechosos y cómo fueron vistos entonces.

'El monstruo de Florencia' está protagonizada por Marco Bullita, Valentino Mannias, Francesca Olia, Giacomo Fadda, Antonio Tintis, Niccolò Cancellieri, Nicolò Pasetti, Luca Pusceddu, Liliana Bottone y Giordano Mannu.

Sinopsis de 'El monstruo de Florencia', la miniserie italiana de Netflix

'El monstruo de Florencia' , (Il Mostro)’, recrea los asesinatos cometidos en las colinas que rodean la ciudad, donde varias parejas fueron encontradas muertas en circunstancias similares. A lo largo de los capítulos, la serie sigue el trabajo de los investigadores, las presiones mediáticas y las sospechas que se extendieron por toda la sociedad italiana.