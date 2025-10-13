La 1 de TVE tritura a 'TeleAyuso' en Madrid y le saca 35 puntos en audiencias en la cobertura del Desfile del 12-O

Con la cobertura de la parada militar del 12 de Octubre, encabezada por Xabier Fortes un año más, La 1 de TVE promedió un formidable 13,7% en el cómputo global del día. Responsable de ello fue, como decimos, la espectacular arrasada en la mañana -con un 27,9% de cuota- por el resultado que alcanzó el Desfile Militar: un 39,3% de share en La 1 y cerca de dos millones de seguidores. Con la suma del Canal 24 horas, la retransmisión se elevó a un 43,8% y 2.081.000.
Mejoró dos puntos de cuota respecto al 2024 y marcó el mejor dato de los tres últimos años. La cadena principal de TVE lideró la franja de emisión del especial por la Fiesta Nacional (10:45 a 12:30 horas) como una auténtica apisonadora al obtener 41,2 puntos más que su inmediato competidor. Se trató de la segunda mayor distancia de toda su historia.
Haciendo un análisis pormenorizado de los datos, por targets, sobresalió especialmente en el de 13 a 24 años con un estratosférico 53,6%, su mejor registro histórico en este segmento. También destacaron las desorbitadas métricas logradas en mayores de 75 años (49,4%) y en niños de 4 a 12 años con un 39,3%.
Por mercados, La 1 de TVE lideró de forma arrolladora en todas las comunidades autónomas; con especial seguimiento en Castilla-La Mancha (65,1%), donde se aupó a la cuota más alta de la historia, en Madrid (49,8%), Castilla y León (48,8%), Canarias (48,7%) o Murcia (47,4%). En todos estos territorios por encima de la media nacional antes indicada.
La 1 de TVE logra su mayor subida en cinco años y la mejor audiencia de los últimos 16 en Madrid
Y si ponemos el foco en la Comunidad de Madrid, La 1 se encumbró a un apoteósico 49,8% de cuota de pantalla y 407.000 espectadores frente a las cifras a años luz de Telemadrid. Bautizada como 'TeleAyuso' por el control al que está sometida la cadena autonómica, su retransmisión propagandística y tendenciosa del desfile, liderada por Víctor Arribas, promedió un 14,6% de share y 120 mil seguidores.
En otras palabras: La 1 lideró y destrozó a Telemadrid con 35,3 puntos más de cuota y casi 300 mil espectadores más. En este ámbito, TVE consigue su mayor subida en cinco años y crece en más de diez puntos. Fue su mejor audiencia de los últimos 16 años, confirmando así que Madrid se ha convertido en un bastión imbatible para la cadena pública.
