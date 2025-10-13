La 1 de TVE tritura a 'TeleAyuso' en Madrid y le saca 35 puntos en audiencias en la cobertura del Desfile del 12-O

Con la cobertura de la parada militar del 12 de Octubre, encabezada por Xabier Fortes un año más, La 1 de TVE promedió un formidable 13,7% en el cómputo global del día. Responsable de ello fue, como decimos, la espectacular arrasada en la mañana -con un 27,9% de cuota- por el resultado que alcanzó el Desfile Militar: un 39,3% de share en La 1 y cerca de dos millones de seguidores. Con la suma del Canal 24 horas, la retransmisión se elevó a un 43,8% y 2.081.000.

Mejoró dos puntos de cuota respecto al 2024 y marcó el mejor dato de los tres últimos años. La cadena principal de TVE lideró la franja de emisión del especial por la Fiesta Nacional (10:45 a 12:30 horas) como una auténtica apisonadora al obtener 41,2 puntos más que su inmediato competidor. Se trató de la segunda mayor distancia de toda su historia.

👉 El especial por la Fiesta Nacional (10.44h - 12.29h) anota un gran 39.3% de share y 1.869.000 espectadores en @La1_tve, siendo LO + VISTO del día en nuestra TV



Haciendo un análisis pormenorizado de los datos, por targets, sobresalió especialmente en el de 13 a 24 años con un estratosférico 53,6%, su mejor registro histórico en este segmento. También destacaron las desorbitadas métricas logradas en mayores de 75 años (49,4%) y en niños de 4 a 12 años con un 39,3%.

Por mercados, La 1 de TVE lideró de forma arrolladora en todas las comunidades autónomas; con especial seguimiento en Castilla-La Mancha (65,1%), donde se aupó a la cuota más alta de la historia, en Madrid (49,8%), Castilla y León (48,8%), Canarias (48,7%) o Murcia (47,4%). En todos estos territorios por encima de la media nacional antes indicada.

La 1 de TVE logra su mayor subida en cinco años y la mejor audiencia de los últimos 16 en Madrid

Y si ponemos el foco en la Comunidad de Madrid, La 1 se encumbró a un apoteósico 49,8% de cuota de pantalla y 407.000 espectadores frente a las cifras a años luz de Telemadrid. Bautizada como 'TeleAyuso' por el control al que está sometida la cadena autonómica, su retransmisión propagandística y tendenciosa del desfile, liderada por Víctor Arribas, promedió un 14,6% de share y 120 mil seguidores.

En otras palabras: La 1 lideró y destrozó a Telemadrid con 35,3 puntos más de cuota y casi 300 mil espectadores más. En este ámbito, TVE consigue su mayor subida en cinco años y crece en más de diez puntos. Fue su mejor audiencia de los últimos 16 años, confirmando así que Madrid se ha convertido en un bastión imbatible para la cadena pública.