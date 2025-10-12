El bochornoso momento de Telemadrid con Ayuso por el 12 de Octubre: "Dos minutos de propaganda en TeleAyuso"

"Si RTVE le hace una entrevista así a Pedro Sánchez nos montan una que hacen dimitir a cualquier periodista de la pública", se ha comentado en la red social X después de asistirse a semejante momento en Telemadrid, cuando el periodista José Antonio Masegosa ha asaltado a Isabel Díaz Ayuso para realizarle una entrevista que está en boca de todos. Y no es para menos. No solo por el tono de la misma, también por el controvertido gesto que se ha apreciado al principio.

Justo cuando la presidenta madrileña se acercaba a la Plaza de Neptuno, donde se ha ubicado la tribuna con las autoridades, el reportero en cuestión le ha abordado para preguntarle por el vídeo que Sánchez ha publicado en sus redes sociales para felicitar el Día de la Hispanidad. "Por cierto, no es por malmeter", ha empezado planteando el citado periodista. Pero lo realmente cierto es que de espontaneidad y de armonía había poco en las intenciones de Telemadrid con esta entrevista.

Más información Las elocuentes 5 palabras que el micro de TVE capta a Xabier Fortes al oír los abucheos a Pedro Sánchez en el Desfile

"Esta mañana ha publicado un tuit Pedro Sánchez. Es un vídeo en el que felicita la Fiesta Nacional y no se ve la bandera de España. Sí que se ve la bandera de Palestina, la del movimiento LGBI, que está muy bien, pero es verdad que se echa en falta la de España y hoy es imprescindible que aparezca", ha señalado José Antonio Masegosa.

En respuesta, Ayuso, sin salirse del belicista guion que le han marcado desde su gabinete, ha afirmado que el dirigente socialista "ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él". Y ha añadido, además, que Pedro Sánchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles". Nuevamente, la política ha usado el comodín de la Guerra Civil como viene sucediendo en las últimas semanas.

"Tres días después, todavía no ha felicitado a María Corina Machado (opositora venezolana) por su Premio Nobel", ha proseguido el reportero para continuar arrancando más titulares contra el Presidente del Gobierno. Así, saltaba a la vista que era el objetivo establecido por Telemadrid y la consigna que el entrevistador estaba cumpliendo a rajatabla. "Ni lo hará porque este gobierno y sus socios son los de no a la paz", ha llegado a verbalizar Isabel Díaz Ayuso.

"Por último, según una encuesta de El Español, el PP obtendría 147 escaños y el PSOE 105. Es decir, que el PP podría gobernar en solitario con la abstención de Vox", le ha expuesto Masegosa en última instancia. "Lo que quiero sobre todo es que Feijóo gobierne, que sea él el presidente y que las cosas cambien porque esto ya no se sostiene más", ha respondido ella para concluir ese blanqueamiento de aproximadamente dos minutos.

Sin embargo, como apuntábamos al principio, más allá del tono de la entrevista y de su finalidad puramente propagandística, lo que más ha llamado la atención ha sido el gesto que se ha visto nítidamente justo antes de producirse el intercambio de preguntas y respuestas. El reportero se ha acercado a Ayuso y ésta se ha dirigido a él dando saltos de alegría como clara muestra de compadreo y al saber que iba a tratarse de una entrevista amable y mamporrera. El siguiente vídeo, donde queda bien reflejado el momento en cuestión, no tiene desperdicio y deja muy a las claras lo que es Telemadrid:

A SILVIA INTXAURRONDO la echaron por hacer periodismo; "Eso no se le pregunta a una Presidenta"



Pues desde el primer saltito de alegría de AYUSO a lo HEIDI se sabía que a José Antonio MASEGOSA no le faltará un plato de sopa caliente en TELEMADRID



"No es por malmeter" 😂😂 pic.twitter.com/WQjBnjTZFd — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) October 12, 2025

El revuelo, como no podía ser de otro modo, ha sido mayúsculo, pues ese instante ha constatado -una vez más- el escandaloso servilismo de la cadena autonómica con Díaz Ayuso y el cinismo supino del PP cuando acusa a RTVE de ser la tele de Pedro Sánchez. Hasta el PSOE de Madrid ha reaccionado de forma implacable pero poniendo los puntos sobre las íes: "'No es por malmeter, pero…'. Aquí dos minutos de propaganda en TeleAyuso. De Miguel Ángel Rodríguez, ni una pregunta. Normal que la presidenta dé saltitos de alegría".