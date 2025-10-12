Las elocuentes 5 palabras que el micro de TVE capta a Xabier Fortes al oír los abucheos a Pedro Sánchez en el Desfile

Como ya es una norma, Pedro Sánchez ha recibido pitos y abucheos en el tradicional Desfile Militar por el Día de la Hispanidad celebrado en Madrid. Una retransmisión que se ha ofrecido en riguroso directo este domingo 12 de octubre a través de La 1, y que ha narrado Xabier Fortes como suele ser habitual.

El acto se ha visto empañado una vez más por los ataques que un sector del público congregado en la calle ha dedicado a todo presidente del Gobierno que sea socialista. El jefe del ejecutivo junto a los reyes Felipe VI y Letizia han presidido el acto central del Día de la Fiesta Nacional, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, algo que no ocurría desde el 2020.

Antes de arrancar el desfile militar que ha reunido a casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, Pedro Sánchez ha tenido que ser objeto de pitos y abucheos en su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, que ya se han convertido en un clásico.

Xabier Fortes reacciona a los abucheos en TVE: "La habitual música de viento"

Tal y como han mostrado los micrófonos de TVE, algunos ciudadanos que se encontraban cerca de la tribuna de autoridades han silbado y abucheado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con gritos de "hijo de puta" y "fuera" en su recibimiento, tras haber llegado en su coche oficial poco antes de las 11 de la mañana y un par de minutos antes de que lo hicieran los reyes.

Y justo en ese instante el presentador Xabier Fortes, que ha liderado un año más la retransmisión del Desfile en RTVE, ha reaccionado con unas palabras breves pero muy significativas. "Vemos en la lejanía algún silbido o algunos silbidos, la habitual música de viento que decimos", ha sentenciado el conductor de 'La noche en 24 horas'.