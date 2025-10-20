Judit será la cuarta concursante expulsada de 'OT 2025' según los usuarios de la encuesta

Este lunes 20 de octubre, Prime Video ofrece la Gala 5 de 'OT 2025' a partir de las 22:00 horas. Tras más de un mes dentro de la academia, una de las dos nominadas tendrá que decir adiós a sus compañeros. Esta semana son Judit y Lucía Casani las que se juegan su continuidad en el programa.
Judit y Lucía Casani se enfrentan así a su primera nominación después de que los profesores salvaran a María Cruz y sus compañeros decidieran salvar a Crespo tras las nominaciones del jurado formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero.
Para tratar de mantenerse en la academia, Judit y Lucía Casani han elegido dos canciones en español. La catalana tratará de conquistar a la audiencia cantando "Ciudad de papel" de Malú mientras que la valenciana versionará el tema "Creo en mi" de Natalia Jiménez.
Y parece que va a ser una eliminación bastante igualada pues hace unos días en las redes sociales de 'OT 2025' se vendía que los porcentajes entre ambas nominadas estaban muy igualados. Y es que parece que la audiencia está bastante dividida entre Judit y Lucía.
No obstante, según los usuarios de El Televisero será Lucía Casani la que seguirá una semana más dentro de la academia pues obtiene un 55% de los apoyos mientras que Judit será la cuarta concursante expulsada de 'OT 2025' pues los que consideran que debe ser ella la que debe seguir son solo un 45%.
Habrá que esperar a este lunes por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea la cuarta expulsada de esta edición de 'Operación Triunfo'? ¡Puedes votar aquí!
