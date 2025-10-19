Juan del Val señala la "pobreza intelectual" de quienes cuestionan su Premio Planeta por trabajar en Atresmedia

Tras el gran revuelo que ha provocado su victoria en los Premios Planeta 2025, Juan del Val se pronunció alto y claro este sábado en 'La Roca' contestando a todas las críticas que ha recibido. Y es que desde que se conoció el fallo del jurado el miércoles no han cesado las críticas al hecho de que alguien como Juan del Val se haya llevado el premio más prestigioso y que está dotado con un millón de euros.

La mayor parte de las críticas han sido por el hecho de que en apenas tres años los ganadores del Premio Planeta han sido dos rostros de Atresmedia como el propio del Val y Sonsoles Ónega hace dos años. Otras si que han cuestionado la labor del escritor y su poco nivel literario.

Fue este sábado en 'La Roca' cuando Juan del Val abordó junto a su mujer y sus compañeros la polémica que se ha generado por su premio a su nueva novela, 'Vera, una historia de amor'. "Los 'haters' me dan igual, me reconfortan. Los que odian y lo pasan mal me encantan. Otra cosa son las críticas que me parece fenomenal", dejó claro el escritor de primeras.

"Me llama la atención que la gente no tenga la noción de lo que es el Premio Planeta. No se puede cuestionar un Premio Planeta que se da a una novela cuando la novela no ha salido", defendió Del Val ante el gran revuelo formado.

Juan del Val responde a los que cuestionan que haya ganado el Planeta trabajando en Atresmedia

En ese sentido, Juan del Val emplazó a todos sus haters a que esperen al 5 de noviembre para leer la novela y entonces opinar y ya cuestionar si es merecedora del galardón o no. Y con respecto a las críticas por ser rostro de Atresmedia, Del Val tampoco dudó en mojarse. "Qué quieres que te diga, llevo siete novelas publicadas y han ido muy bien. Han ido muy bien cuando salía menos en la tele o no salía, y han ido muy bien cuando he salido después en la tele", destacó. "Hay una base de lectores que me sigue por lo que escribo", añadió.

"Para mí, este premio es una oportunidad para llegar a la gente con lo que escribo. Esta novela soy yo en estado puro", aseveró Juan del Val en 'La Roca'. "Las críticas las acepto todas pero hombre vamos a esperar al 5 de noviembre", sentenció.

Cabe recordar que el marido de Nuria Roca ya contestó a esas críticas por haber ganado el Planeta perteneciendo al mismo grupo que lo entrega. "No me jode, porque es que plantear eso me parece que no tiene... Pues no hay trabajadores en Atresmedia. Es que es evidente", dijo entonces en 'El partidazo de COPE' en respuesta a Manolo Lama.

Acto seguido, el escritor defendió la honorabilidad de su premio: "El jurado ha decidido premiarla. Nadie puede merecer o no merecer. Al final esto me da igual, son los lectores los que mandan. Yo me presenté a un concurso en el que se han presentado 1.320 novelas. Se seleccionaron 10 y gané yo. Es evidente que es imposible que mi novela ni ninguna novela, sea mejor que otras 1.320. Esto no existe".

"Como en todo, hay cierta subjetividad, pero decir que me han dado el Premio Planeta porque yo trabajo en Atresmedia, es un argumento de una pobreza intelectual que no me merece la pena contestar", remató Juan del Val en 'El Partidazo de COPE'.