El público dicta esta sentencia a 'Sin Gluten', la nueva serie de TVE, y muchos coinciden en lo mismo

TVE ha estrenado este miércoles una de sus grandes apuestas de ficción para esta temporada. 'Sin gluten' es una comedia que cuenta la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos y que aúna humor amor, ternura y diversidad de edades y culturas en una serie fresca y gamberra.

'Sin gluten' cuenta con ocho capítulos de 45 minutos, por lo que TVE ha decidido emitir la ficción en cuatro noches únicas para que los espectadores se vayan a la cama con una sonrisa tras 'La Revuelta'.

Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, ‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral encabezado por Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

'Sin gluten' es una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

Tras su estreno en La 1, el público ha opinado sobre 'Sin gluten' a través de las redes sociales. Y parece que por ahora no ha convencido mucho.

En cierto modo el prota me recuerda al prota de el chiringuito de pepe #SinGluten — Daniel ( jughead ) (@inza_daniel) October 8, 2025

Esta serie es igual que El “Chringuito de Pepe”… hasta los mismos personajes. Heavy… #SinGluten — ⅅAℕℐ (@daniptweets) October 8, 2025

Sobran 5 mins para ver que es cutre, sin gracia y aburrida. Queda cero natural, no hay un solo sonido ambiente, parece una obra de teatro #singluten — . (@farlan247) October 8, 2025

De aquí a dos semanas empiezan con los episodios dobles para despacharla rápido. Vaya cosa aburrida #singluten — Rufo Batalla (@PadrePoletti) October 8, 2025

Cuánta gente trabaja en una producción como esta para que nadie diga a tiempo que es una tremenda mierda y cambien algo?#singluten — . (@farlan247) October 8, 2025

#SinGluten parecía una cosa y resulta ser un bodrio. — MañiZgz (@mjosesg) October 8, 2025

Han querido copiar el rollo francés y ha salido un truñito #SinGluten — República Salmerón (@Sabrilleta) October 8, 2025

Se supone que es una comedia y aún no me he reido #singluten — 🇲🇦 ℍ𝕚𝕤𝕙𝕒𝕞 🍉🇵🇸 (@Hisham_1991) October 8, 2025

La serie le perjudica el horario y que le cuesta arrancar , tiene personajes sin gracias y otros que tienen su encanto la verdad que no se yo si tendrá mucho futuro pero el concepto a priori es interesante #SinGluten — Daniel ( jughead ) (@inza_daniel) October 8, 2025

Echo en falta más protagonismo de Fernando Tejero #SinGluten — Albertö (@Alberto__Diaz) October 8, 2025

#SinGluten imposible de terminar de ver...no hay por donde cogerla — óscar (@kikaxato) October 8, 2025

#SinGluten puede ser la peor serie que he visto en 2025. Por cierto, lo de meterse con las gordas ya está bastante pasado de moda. Los guionistas muy básicos. — MeLlamanLara (@mellamanlara) October 8, 2025

Aunque no todas las críticas han sido negativas. También algunos han señalado que con el tándem de Diego Martín y Fernando Tejero el humor está asegurado.

A mi me gusta la serie, hay que darle oportunidad a que cuajen los personajes, suele pasar al principio de todas #SinGluten — laGuarrindonguis (@guarrindonguis) October 8, 2025

#SinGluten Pinta muy bien la serie , entretenida y divertida, muy bien por @La1_tve . #Audiencias — Héctor Ramírez (@CCainhr) October 8, 2025

Con Diego Martin y Fernando Tejero ,humor asegurado #SinGluten — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) October 8, 2025

Que bueno Diego Martin ,empieza fuerte 🤣🤣🤣🤣🤣#SinGluten — valenciana (@Alexia_terreta) October 8, 2025

Pues a mi me gusta, es una ironía muy fina con un toque divertido que representa a muchos que se les ha subido la fama y además sale Antonio Resines. #SinGluten — Cecilia Buika 💜 (@ceciliaabiebs) October 8, 2025