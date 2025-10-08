El público dicta esta sentencia a 'Sin Gluten', la nueva serie de TVE, y muchos coinciden en lo mismo

TVE ha estrenado este miércoles una de sus grandes apuestas de ficción para esta temporada. 'Sin gluten' es una comedia que cuenta la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos y que aúna humor amor, ternura y diversidad de edades y culturas en una serie fresca y gamberra.
'Sin gluten' cuenta con ocho capítulos de 45 minutos, por lo que TVE ha decidido emitir la ficción en cuatro noches únicas para que los espectadores se vayan a la cama con una sonrisa tras 'La Revuelta'.
Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, ‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral encabezado por Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.
'Sin gluten' es una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.
Tras su estreno en La 1, el público ha opinado sobre 'Sin gluten' a través de las redes sociales. Y parece que por ahora no ha convencido mucho.
Aunque no todas las críticas han sido negativas. También algunos han señalado que con el tándem de Diego Martín y Fernando Tejero el humor está asegurado.
