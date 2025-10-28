El insostenible drama en 'Informativos Telecinco' en su edición con Franganillo a días de un cambio radical

'Informativos Telecinco' se ha convertido en una dura rémora para la cadena por su histórica crisis de audiencia. Nunca antes se habían encontrado en esta situación, que es mucho más dramática en el caso de la edición nocturna conducida por Carlos Franganillo. Una apuesta a caballo ganador de Mediaset -tras la jubilación de Pedro Piqueras- que ha resultado, como poco, infructuosa.

Ni en las peores previsiones se esperaba esta hecatombe tan bestial en una Telecinco que, en su nueva era, buscaba ser más influyente informativamente hablando y que, sin embargo, ha caído en la irrelevancia más absoluta. De nada ha servido la reestructuración con la llegada de Francisco Moreno y de Carlos Franganillo, los nuevos fichajes, la inversión en un gran plató, su nueva imagen o colocarse a la vanguardia en tecnología. La audiencia ha dado la espalda a todo.

Sin ir más lejos, esto lo confirman los registros anotados este lunes, 27 de octubre. 'Informativos Telecinco 21 horas' obtuvo uno de sus peores datos históricos con un catastrófico 6,6% de cuota de pantalla y 814.000 espectadores de media. La cifra es dolorosísima. No son unos informativos que se merezcan estos resultados tan sumamente calamitosos, pero se quedaron -atención- a 14 puntos de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés (20,6% y 2,5 millones) y casi con la mitad menos de audiencia que el 'Telediario 2' con Pepa Bueno en La 1 (12,5% y 1,5 millones).

Estas métricas son un muy nítido reflejo del estado crítico de 'Informativos Telecinco' en su segunda edición. Y no hablamos de algo meramente puntual. El drama viene estirándose desde hace ya muchos meses sin visos de remontada. Es más, parece que, conforme se avanza en el tiempo, el rendimiento va entrando más en barrena, llegando a un punto que se antoja difícilmente reversible.

Para dar mejor cuenta de todo ello, echamos un vistazo a los datos de toda la semana pasada del 20 al 24 de octubre: 8,2% el lunes, 7,2%, el martes, 6,8% el miércoles, 6,9% el jueves y 7,5% el viernes. En todas y cada una de las jornadas situándose a años luz de sus competidores. Y no mucho mejor andan las cosas con la edición de las 15 horas presentada por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco, anclada entre el 8% y el 10% sistemáticamente.

Y otro dato (demoledor) más: los informativos de la cadena principal de Mediaset cerraron septiembre, que es la media que tenemos como referencia a falta de concluir octubre, con una fatídica media del 8,4% de share en el cómputo global y del 7,7% en el caso concreto de 'Informativos Telecinco 21 horas' con Carlos Franganillo al frente.

Ante esta funesta situación, que parece agravarse día tras día, Mediaset va a acometer una gran renovación en el informativo nocturno. Así, desde el próximo lunes 3 de noviembre, 'Informativos Telecinco 21 horas' iniciará una nueva etapa con la incorporación de Ángeles Blanco en tándem con Franganillo, con la inclusión de un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual desde ese mismo día, sin concretarse en qué consiste, y también con un reajuste de horario, arrancando con puntualidad a las 21:00 horas. Todo, con la compleja misión de recuperar la audiencia perdida.