El equipo de 'Cuánto, cuánto, cuánto' reacciona así tras su abrupta cancelación en TVE: "Nos han chutao"

'Cuánto, cuánto, cuánto', el programa presentado en La 1 de TVE por Eva Soriano y Aníbal Gómez, se ha despedido de sus seguidores a través de las redes sociales tras su abrupta cancelación. El espacio se estrenó el sábado 11 de octubre en prime time con un dato de audiencia aceptable (10,6% de share y 881.000 espectadores).

Sin embargo, apenas una semana después, ya había perdido la mitad de sus seguidores. Una brutal pérdida de audiencia que llevó a la cadena pública a tomar una drástica decisión: no grabar más entregas de 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Al no poder despedirse durante su emisión, el equipo del programa lo ha hecho a través de sus redes sociales.

"Pos sí chavales, nos han 'chutao', pero jamás olvidaremos el programa en el que casi todo se puede medir", escribe la cuenta oficial del espacio en X. Y añade, a modo de agradecimiento: "Gracias a todos los que lo habéis disfrutado, pero en especial al equipo tan increíble que había detrás de tantos cuántos. Sayonara, baby".

El tuit adjunta varios memes para darle un toque de humor a la triste noticia para todo el equipo de 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Y es que, el programa tan solo ha aguantado dos semanas en la parrilla de TVE. Respecto a la oferta que sustituirá al espacio conducido por Eva Soriano, la cadena pública apostará por emitir cine la noche de los sábados. Una película que tendrá que competir contra 'Bailando con las estrellas' en Telecinco; la edición nocturna de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3; el cine de Cuatro y 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Pos si chavales, nos han chutao' 😭, pero jamás olvidaremos el programa en el que CASI todo se puede medir 📏✨



Gracias a todxs lxs que lo habéis disfrutado 🩵, pero en especial al equipo tan increíble que había detrás de tantos cuánto’s



Sayonara, baby 👋🏼



✨Cuánto,… pic.twitter.com/eZCuWBvPg0 — Cuánto, cuánto, cuánto (@Cuanto_tve) October 22, 2025

'Cuánto, cuánto, cuánto' se grababa de forma semanal

'Cuánto, cuánto, cuánto' se estrenó recibiendo a Joaquín Reyes, Toni Acosta y Jorge Ponce. En su segunda entrega, recibió a Ricardo Gómez, Grison y Carmina Barrios. Sin embargo, no terminó de convencer a la audiencia, tampoco en redes sociales. Cabe decir que este espacio se grababa de forma semanal y tan solo se habían llevado a cabo los rodajes de los programas ya emitidos, por lo que, a diferencia de otros programas, no tenían episodios en la recámara.

De esta forma, se ha cancelado el rodaje que tenían previsto para el 23 y el 29 de octubre. Además, han cerrado el cuestionario de El Terrat, su productora, para poder acudir como público.