Carlota Corredera desvela en 'No somos nadie' el intento de veto de Ana Rosa a Lequio: "No le quería en su programa"

Este jueves, 9 de octubre, en 'No somos nadie' han analizado el cambio en la relación entre Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio. Carlota Corredera ha sido la encargada de destapar una información hasta el momento desconocida. Y es que, según la periodista, la presentadora intentó vetar al italiano de 'El programa de AR' en su salto a Telecinco.

A día de hoy, Ana Rosa y Lequio son grandes amigos. Pero no siempre fue así. Allá por el año 2005, cuando la periodista fichó por Mediaset tras años presentando las tardes de Antena 3, esta se negó a que el conde fuera colaborador de su nuevo programa. Sin embargo, parece ser que las altas esferas se lo impusieron como condición para hacerse cargo de las mañanas de la cadena.

Así lo ha explicado Carlota Corredera este jueves en el espacio vespertino de Ten: "Hubo un programa que lo hacía El Mundo TV que se llamaba 'Las mentiras del corazón', donde hubo una cámara oculta que se grabó a Lequio. No recuerdo exactamente qué material consiguieron grabar de Lequio en esa cámara oculta, que Lequio acabó contratado por Mediaset".

Según Carlota Corredera, Ana Rosa no quería a Lequio en su programa

"Estamos hablando de un intercambio de cromos como ha habido en otras ocasiones. En este caso no era una entrevista, sino era un contrato", asegura la ahora también colaboradora de 'Directa al grano'. Según recuerda, "María (Patiño) y yo trabajábamos con Ana Rosa en 'Sabor a ti' (Antena 3). Ana Rosa ficha por Paolo Vasile para ir a hacer las mañanas a Telecinco. Lo que a mí me cuentan, porque en esa época ya estaba trabajando en Mediaset, es que una de las condiciones que pone Ana Rosa para presentar su programa, 'El programa de AR', es que Lequio no esté entre sus colaboradores".

"Hasta donde yo sé, la persona que tenía más poder en ese momento en Mediaset le dijo que eso era imposible, que Lequio tenía que estar sí o sí entre los colaboradores del programa. ¿Qué es lo que sucede en esa relación para que Ana Rosa en el año 2005 no quiera tener a Lequio ni en pintura para que ahora sea su mayor patrocinadora?", formula Carlota Corredera.

Una pregunta a la que intentó contestar María Patiño. Según la periodista, "Ana Rosa premia muchísimo la lealtad, hasta tal punto que no le gusta que vayas a programas o des declaraciones fuera de su programa. Y Alessandro Lequio, no ha hecho nada. Y eso Ana Rosa lo premia". Este sería el motivo por el cual el italiano se ha convertido en un colaborador fijo de 'El programa de AR', donde lleva desde sus inicios.

Carlota: "Ana Rosa no quería que Lecquio fuera colaborador en su programa, la persona que más poder tenía en Mediaset le dijo que eso era imposible".#NoSomos9O pic.twitter.com/KIkiirTH9Q — TEN TV (@TENtv) October 9, 2025