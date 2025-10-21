Carlos del Amor sentencia lo que realmente piensa de 'La Deuda' de Daniel Guzmán con una frase que resuena

El periodista Carlos del Amor, una voz absolutamente autorizada como responsable en el área de Cultura del 'Telediario' de TVE, ha hecho una importante recomendación para que la gente acuda a las salas de cine.

Se trata de la película 'La Deuda', dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán. Un drama con crítica social y toques de thriller que nos habla sobre el cuidado de los mayores, la pérdida, la culpa, la crisis o la gentrificación.

En este largometraje, estrenado el pasado viernes 17 de octubre en cines, encontramos actores de la talla de Luis Tosar, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Francesc Garrido o Mona Martínez, entre otros, además de a Guzmán.

Tras su lanzamiento, el veredicto del público está siendo unánime, señalándose que es muy "emotiva", que está "muy bien hecha" o que es una historia "más que necesaria y bien planteada"; y agradeciendo a Daniel Guzmán el "dar visibilidad al gran problema de la vivienda".

Y entre esas reacciones, la de Carlos del Amor. "Fui dos veces al rodaje y ya pude comprobar que la peli de @danielguzman respiraba mucha verdad", empieza escribiendo en su perfil oficial de la red social X.

"El tratamiento de la vejez, de la soledad, de la mala suerte y de la dignidad en la derrota hacen de 'La Deuda' una película preciosa", sentencia tajante el periodista. "Vayan al cine", concluye, instando a la gente a no perdérsela.

Así es 'La Deuda' de Daniel Guzmán

La historia sigue a Lucas (Daniel Guzmán), un hombre de 47 años, y a Antonia (Rosario García), una anciana al borde del desahucio en su lucha por conservar su hogar y alcanzar el perdón. Ambos conviven en un piso céntrico de la ciudad y, a pesar de sus dificultades económicas, viven con afecto, ilusión y sentido del humor.

Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa aunque no sea de forma legal pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.