'Callejeros' fija su regreso a Cuatro para luchar contra la nueva serie de La 1 y 'La Agencia' en Telecinco

'Callejeros' ya tiene fecha de regreso a Cuatro. El célebre espacio de reportajes que regresaba en 2024 con su décima edición estrenará su duodécima temporada el próximo miércoles 8 de octubre a las 23:00 horas tras 'First Dates'.

De esta manera, 'Callejeros' se verá las caras con 'Sin gluten', la nueva comedia que estrenará La 1 con doble episodio así como con 'Juego de pelotas' en Antena 3, 'La Agencia' de Telecinco y el cine de La Sexta.

El programa se mete en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar 🏠



El miércoles a las 23:00h ESTRENO de la nueva temporada de #Callejeros

En su vuelta a Cuatro, 'Callejeros' abordará uno de los temas que más preocupan a los españoles en estos momentos: el problema de la vivienda. Así, los reporteros del programa mostrarán lo difícil que es encontrar una casa a día de hoy y los problemas a los que se enfrentan sobre todo los jóvenes.

Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado. Todo ello bajo la lupa y el particular estilo de 'Callejeros' con Nacho Medina al frente de un equipo en el que se mantienen Fanny Boehm, Silvia Ruiz y Adolfo Zarandieta.

La undécima temporada de 'Callejeros' se emitió entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 con una media del 6,1% y 545.000 espectadores siendo uno de los prime time que mejor funcionan en la cadena de Mediaset junto a 'Horizonte' y 'Código 10'.