Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 10 de octubre: el ultimátum a Victoria que le pone en jaque

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

Además, 'Valle Salvaje' vive un momento convulso después de la marcha de una de sus protagonistas. Hablamos de Cristina Abad, quien daba vida a Úrsula, que ha sido detenida por la Santa Hermandad tras ser acusada por el asesinato de Julio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando sorprendía a todos al volver al Valle y no dudaba en advertir a Victoria que ahora que es duquesa tiene que aprender a comportarse como tal.

Tras ello, don Hernando dejaba claro que su vuelta a Valle Salvaje tiene que ver con el futuro compromiso de su hijo Leonardo con Irene Gálvez de Aguirre y confesaba que para él es un alivio que su hijo se case con una noble. Por su parte, Mercedes pedía hablar con don Hernando sobre esa boda y citaba también a Bárbara para que ambos tengan un encuentro.

Asimismo, Leonardo se encaraba con su padre después de que le pida que le guarde respeto tras no habérselo tenido a él al anunciar su compromiso con Irene sabiendo que de quién está enamorado es de Bárbara. Y su padre le amenazaba con que no habrá día que no se arrepienta por haberle puesto la mano encima.

Ana le agradecía a Rafael que hablara con la Santa Hermandad para exculparle de todas las culpas del asesinato de su hermano Julio y el Gálvez de Aguirre le dejaba claro que no tiene nada que decirle y que en todo caso es él quién le agradece lo que ha hecho. Tras ello, la doncella se despedía tanto de Rafael como de Adriana.

Luisa y don Tomás seguían insistiendo a Atanasio para que logre que contraten al joven en la Casa Grande y le piden que hable con Isabel para agilizar el proceso. Después, don Tomás increpaba a Luisa para que le ayude a robar la talla sino quiere tener problemas.

Rafael tenía una conversación íntima con su padre en el que le confesaba que él nunca quiso haberse enamorado de Adriana y que le atormenta el daño que le pudieron hacer a Julio y ambos terminaban fundiéndose en un abrazo.

Por último, Victoria acudía a la Casa Pequeña para proponerle un trato a Matilde. Si acepta ser su espía en la casa y contarle todo lo que allí suceda accederá a que Martín sea libre y pueda quedarse y hacer lo que quiera.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 10 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 273 de 'Valle Salvaje' del viernes 10 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se interesa por si Mercedes sigue pensando lo mismo sobre don Tomás y su tía le confiesa que no entiende los motivos que han llevado al joven a empezar a trabajar en la Casa Grande y mucho menos las evasivas de Luisa al preguntarle por él.

Paralelamente, Pepa pilla a su hermana con don Tomás y no duda en preguntarle que hacen juntos en la habitación. Todo mientras ambos tratan de seguir con el plan del joven de robar una talla valiosísima de la Casa Grande. Después, Alejo trata de saber si Luisa le está engañando.

Don Hernando se encara con Irene recordándole que muchas mujeres darían por estar en su lugar y cómo está rechazando un matrimonio que le ha sido regalado. Tras ello, el padre de Leonardo se enfrenta a Bárbara y le deja claro que no puede disfrazarse de lo que no es y vivir una vida que no le pertenece.

Atanasio advierte a Matilde de que no puede engañar a Victoria y que tiene que tener mucho cuidado después del pacto que le ha propuesto la duquesa pues le puede descubrir.

Tras la detención de Úrsula como acusada del asesinato de Julio, Rafael cree que no están todas las cartas sobre la mesa y así se lo hace saber a Adriana y que hay algo que su padre no sabe y deben contárselo caiga quién caiga y poniendo a Victoria en jaque.

Y José Luis no duda en pedirle a Victoria que le confiese que es lo que le dijo a su sobrina Úrsula para que viniera a Valle Salvaje y que sino se lo dice la expulsará para siempre de sus tierras.