Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 2 de octubre: la importante decisión de Adriana y un robo

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa pedía aclarar su acusación de robo a don Tomás cuando este se confesaba ante Alejo y Mercedes dejando claro que no se arrepiente y volvería a robar en ese comercio. Paralelamente, don Tomás seguía guardando el secreto del motivo que le ha traído al Valle después de que Luisa le dijera si ha vuelto para reconquistarla.

José Luis le pedía a Leonardo reunirse cuando regresen al Valle para comenzar los preparativos de su boda con Irene. Paralelamente hablaba con su hija para dejarle claro que no puede rechazar esta proposición pues provocaría un escándalo.

Mientras, Leonardo le aseguraba a Bárbara que no se va a casar con Irene, pero su amada le recordaba que sus padres siempre se han salido con la suya y que será muy difícil quitarles esta idea de la cabeza. Pero él le prometía que lo va a solucionar.

Después de que Rafael le contara a Adriana que Úrsula fue la asesina de Julio, la Salcedo se quedaba muy preocupada además le confiesa a Luisa que no dejaba de sentirse culpable porque podía haber evitado el funesto destino de Julio justo cuando Úrsula les interrumpía.

Por su parte, Úrsula le pedía a Ana un nuevo favor mientras le deja claro a su tía que la bolsa de dinero que le ha dado a la doncella no es para su familia sino para que se la queden sus asesinos como recompensa por su cabeza.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 2 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 267 de 'Valle Salvaje' del jueves 2 de octubre

Luisa y don Tomás en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le advierte a Victoria que espera que su sobrina Bárbara esté en el lugar que le corresponde y ella le deja claro que no debería preocuparse porque don Leonardo sale ganando al casarse con Irene.

Pero además José Luis asegura que no quiere tener problemas con Adriana ahora que va a entrar a formar parte del Consejo Real. Asimismo, el duque le pide a su mujer que acabe de una vez con las tensiones que hay entre la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Bárbara llora ante Adriana porque piensa que ha perdido a Leonardo para siempre ahora que sus padres le han comprometido con Irene delante de todo el mundo. Y su hermana le dice que quizás puede hacer algo para impedirlo.

Victoria no duda en preguntarle a Isabel que relación hay entre Matilde y Martín pues los vio paseando juntos y le pide que averigüe lo que hay entre ellos. Tras ello, la gobernanta avisa a Matilde de que su ex suegra está empezando a sospechar.

Mientras Victoria asegura delante de Irene que van a celebrar la mejor boda que se haya celebrado nunca en Valle Salvaje, la Gálvez de Aguirre le deja claro a Bárbara que no va a dejar que esto se quede así. Por otro lado, Bárbara le dice a Leonardo que tienen que pasar página pues ha llegado su final.

Luisa se encara con Alejo y termina diciéndole que es un niño malcriado y celoso por su actitud al ver a don Tomás cerca de ella. Por su parte, don Tomás le pide a Luisa que le ayude a robar algo de la Casa Grande.

Martín avisa a Rafael de que Ana, la doncella que confesó haber formado parte del asesinato de Julio ha desaparecido. Y Adriana le confiesa a Rafael que ha tomado una decisión que supondrá un antes y un después a sus vidas y a la de su bebé y después se reúne con José Luis para responderle a su propuesta de un acuerdo para dejarles vivir con libertad a cambio de devolverle la titularidad de las tierras.