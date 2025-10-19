Arturo Pérez-Reverte admite lo que piensa realmente de Imanol Arias en esta película de una de sus novelas

Si hay un escritor que ha visto como varias de sus novelas son adaptadas en el cine y en la televisión es Arturo Pérez-Reverte. La más conocida de todas es sin duda 'las aventuras del capitán Alatriste', que han tenido versión tanto en el séptimo arte como en la pequeña pantalla con Vigo Mortensen y Aitor Luna metiéndose en la piel del espadachín.

También es muy famosa 'La novena puerta', la película basada en la novela 'El club Dumas' de Pérez-Reverte y que protagoniza Johnny Deep. Otras son 'La piel del tambor', que vio la luz en una serie que emitió Antena 3 bajo el nombre de 'Quart, el hombre de Roma' con Roberto Enríquez ('Vis a vis') y más recientemente en una película con Richard Armitage, Amaia Salamanca, Alicia Borrachero, Rodolfo Sancho y Paul Guilfoyle.

Pero si hay otra obra maestra de Arturo Pérez-Reverte que ha contado con versión cinematográfica es 'Territorio Comanche', dirigida por Gerardo Herrero y en la que Imanol Arias ('Cuéntame') se mete en la piel del propio escritor en su faceta como corresponsal de guerra.

Precisamente, Arturo Pérez-Reverte no ha dudado en reivindicar el trabajo que lleva a cabo Imanol Arias en esta película ante la pregunta que le ha hecho un seguidor en "X". "Hola, señor Reverte. ¿Está usted de acuerdo en que Imanol Arias está muy bien en la versión cinematográfica de su novela 'Territorio Comanche' pero que Carmelo Gómez está brutal? Muchas gracias", le cuestiona este usuario. Y el escritor no duda en contestar con un "estoy" dejando claro que para él los trabajos de Imanol Arias y Carmelo Gómez en la película basada en su libro son exquisitos.

La mala noticia para todos es que por el momento no podemos ver 'Territorio comanche' en ninguna de las plataformas de streaming. Aunque las anteriormente citadas si se pueden ver en diferentes plataformas como Mediaset Infinity, Prime Video en el caso de 'Alatriste' y en Prime Video también en el caso de 'La novena puerta' y 'La piel del tambor'.

Así es 'Territorio comanche', la película sobre la novela de Pérez-Reverte

'Territorio comanche' (1996) se ambienta en la Guerra de Bosnia durante los comienzos de la década de los 90 y la trama se centra principalmente en Laura (Cecilia Dopazo), una periodista que se encuentra en Sarajevo, en pleno asedio de la ciudad, y en los periodistas Mikel (Imanol Arias) y José (Carmelo Gómez).

La película, al igual que la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, narra cómo fueron las vivencias de la prensa en pleno conflicto bélico: los encuentros entre periodistas de diferentes países, los dilemas morales de algunos, las disputas entre ellos mismos.