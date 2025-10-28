Ángel Cristo pide el voto por este concursante de 'Supervivientes All Stars', favorito para ser ganador

Tras la salvación de Jessica Bueno, la próxima expulsión, que dejará a un concursante fuera de la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025', se debate entre Adara Molinero y Rubén Torres. Y Ángel Cristo ha manifestado públicamente por quién de los dos se decanta y, por ende, hacia quién pide el voto para ganar la edición.

El hijo de Bárbara Rey ha hecho uso de sus 'stories' en Instagram para apelar al voto por Torres en la que es, sin duda, la nominación más difícil, pues el que resulte eliminado estará fuera del concurso en la semifinal que Telecinco emitirá este martes, 28 de octubre; lo que significa que se quedará acariciando un puesto en la final.

"Team, os necesito. Tenemos que votar y salvar a Rubén. Se lo merece. Es un superviviente de 10", ha escrito Ángel Cristo en las últimas horas sobre una captura de su voto a Rubén Torres en la plataforma de Mediaset Infinity en la que todos los usuarios pueden participar.

No es la primera vez que Ángel Cristo muestra su apoyo al bombero catalán en sus redes sociales. Recordemos que fueron compañeros de edición en 2024 y no hicieron malas migas. Así, queda claro que su superviviente predilecto para alzarse con la gloria y el cheque de 50.000 euros es él.

Lo cierto es que Rubén Torres es uno de los claros favoritos para ganar 'Supervivientes All Stars 2025' al igual que también lo es Miri Pérez Cabrero, que ha recibido el beneplácito de rostros mediáticos como Sofía Suescun, leyenda del formato, o Alexia Rivas. Ambos robinsones, Miri y Rubén, nos han regalado duelos históricos en las pruebas.