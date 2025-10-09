Actualidad

Alejandro Albalá es expulsado de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

por El Televisero

Con más de 62.000 votos Alejandro Albalá será el concursante expulsado en 'Supervivientes All Stars 2025' este jueves según los lectores de la encuesta de El Televisero.

Alejandro Alablá será el quinto expulsado de 'Supervivientes All Stars'.
Alejandro Alablá será el quinto expulsado de 'Supervivientes All Stars'. | Telecinco

Después de la salvación de Jessica Bueno el pasado martes en 'Tierra de Nadie', este jueves son Gloria Camila, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá los concursantes que se juegan su continuidad en 'Supervivientes All Stars'.

¿Quién seguirá los pasos de Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo y Sonia Monroy? A la espera de saber el resultado oficial del expulsado de esta semana, podemos intuir quién puede ser el concursante que abandone Honduras a decir por los resultados de la encuesta de El Televisero. 

Con más de 62.000 votos parece que hay un claro favorito según nuestros lectores para ser el quinto concursante expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'. Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado será el que haya obtenido el menor porcentaje.

Pues bien, según la encuesta de El Televisero el concursante con menos apoyo por parte del público es Alejandro Albalá. En este momento, la concursante más votada por la audiencia en nuestro sondeo es Gloria Camila con un 46% de los votos.

La segunda concursante más votada por los usuarios es Miri Pérez-Cabrero con un 31% de los votos. Por último se sitúa Alejandro Albalá con solo un 23% de los votos. De ese modo, el que fuera pareja de Isa Pantoja y Sofía Suescun será el expulsado de este jueves.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la quinta gala que ofrece Telecinco a partir de las 22:00 horas, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Gloria Camila, Miri o Alejandro Albalá? ¡VOTA YA!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Concursantes de 'Supervivientes All Stars'

El castigo envenenado de la organización de 'Supervivientes All Stars' que se vuelve en contra

Pablo del Campo
Ceremonia de salvación en 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' anuncia la salvación y el resultado perfila a una clara candidata a ganar la edición

Pablo del Campo

Últimas noticias