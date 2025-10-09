Alejandro Albalá es expulsado de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Después de la salvación de Jessica Bueno el pasado martes en 'Tierra de Nadie', este jueves son Gloria Camila, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá los concursantes que se juegan su continuidad en 'Supervivientes All Stars'.

¿Quién seguirá los pasos de Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo y Sonia Monroy? A la espera de saber el resultado oficial del expulsado de esta semana, podemos intuir quién puede ser el concursante que abandone Honduras a decir por los resultados de la encuesta de El Televisero.

Con más de 62.000 votos parece que hay un claro favorito según nuestros lectores para ser el quinto concursante expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'. Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado será el que haya obtenido el menor porcentaje.

Pues bien, según la encuesta de El Televisero el concursante con menos apoyo por parte del público es Alejandro Albalá. En este momento, la concursante más votada por la audiencia en nuestro sondeo es Gloria Camila con un 46% de los votos.

La segunda concursante más votada por los usuarios es Miri Pérez-Cabrero con un 31% de los votos. Por último se sitúa Alejandro Albalá con solo un 23% de los votos. De ese modo, el que fuera pareja de Isa Pantoja y Sofía Suescun será el expulsado de este jueves.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la quinta gala que ofrece Telecinco a partir de las 22:00 horas, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Gloria Camila, Miri o Alejandro Albalá? ¡VOTA YA!