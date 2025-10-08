Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Gloria Camila, Miri o Alejandro?

Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' cuentan las horas para que se produzca una nueva expulsión: será la quinta marcha definitiva de un concursante tras la salida de Kike Calleja, Fani Carbajo, Elena Rodríguez y Sonia Monroy. En esta ocasión, la expulsión se debate entre Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá después de que Jessica Bueno se alzase como la concursante más respaldada en el televoto (33,9% de los votos).

Éste indulto por parte de la audiencia llega después de las nominaciones celebradas el pasado jueves en La Palapa. Allí, los concursantes pudieron repartir el punto del que disponían exponiendo a Gloria Camila, Alejandro Albalá y Miri Pérez Cabrero. Por su parte, el primer líder tras la unificación completó el listado de nominados al señalar a Jessica Bueno.

De vuelta a la emisión de la versión 'Tierra de Nadie', es necesario apuntar que, debido a la boda de Marta Peñate y Tony Spina, el reality no ha podido seguir el patrón habitual. Por ende, los nominados no han podido lanzar un alegato ni tampoco ser partícipes del posicionamiento de sus compañeros. Lo que sí ha legado ha sido la salvación que, en esta ocasión, ha dejado a Jessica Bueno como concursante indultada.

Por ende, los otros tres compañeros de televoto han visto como su continuidad en el reality sigue en jaque hasta la próxima gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del quinto expulsado de la edición que abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

Vota en la encuesta: ¿A quién quieres salvar de las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?