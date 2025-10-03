Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Gloria Camila, Miri, Alejandro o Jessica?

Como viene siendo habitual, La Palapa se ha convertido en el escenario de las quintas nominaciones que afronta 'Supervivientes All Stars'. Tras la marcha de Sonia Monroy como última expulsada del reality, cuatro nuevos náufragos se exponen al televoto que determinará su continuidad en el concurso.

Así como sucediese en anteriores ocasiones, antes de las nominaciones se ha llevado a cabo la prueba de líder. Es necesario remarcar que el concursante de cada equipo que se cuelgue dicho collar gozará de la inmunidad y de la nominación directa. Tras un extenuante juego, Rubén Torres se ha hecho con el collar de líder con el que han nominado de manera directa a Jessica Bueno.

El resto de concursantes de 'Supervivientes All Stars' han nominado desde el área habilitada para ello en La Palapa. Lo han hecho, al igual que en las anteriores, de forma individual y quemando la fotografía del compañero expuesto. Los concursantes más votados y, por ende, nominados, han sido: Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá.

Sonia Monroy también ha podido nominar a través del "beso de la traición". Rubén Torres ha sido el concursante señalado. Una decisión que ha caído en saco roto puesto que el concursante ha logrado hacerse con la inmunidad al proclamarse primer líder de la unificación.

Ya durante los últimos minutos de programa, el presentador ha oficializado el nombre de los nominados para, acto seguido, abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno.

¿A quién quieres salvar de las nuevas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!