Adara Molinero pierde los papeles en 'Supervivientes All Stars': "Me levanto y reviento la lona"

Adara Molinero ha estado cerca de llegar a su límite durante los últimos días de convivencia en 'Supervivientes All Stars'. La concursante, que a punto estuvo de abandonar hace unas semanas a consecuencia de una gran tormenta, ha explotado frente a sus compañeros durante el paso de una nueva borrasca por los Cayos Cochinos.

"Su cabreo ha llegado a tal nivel que ha amenazado con reventar la lona para que se mojen todos", ha anunciado la presentadora antes de dar paso al vídeo de la polémica. Tal y como se ha podido ver en las imágenes, una gran tormenta ha azotado los Cayos Cochinos y ha provocado que los concursantes se apiñasen bajo la lona.

En esas circunstancias, Adara Molinero ha estallado diciendo: "Todos tumbaditos y aquí los demás... Estáis tumbados y yo me estoy mojando, me estoy calando joder. El próximo día voy a sentarme donde me salga del higo, que sois muy listos sentándoos ahí. Mañana donde pille, cojo mis cosas y me siento, bueno me siento, me tumbo".

Lejos de quedarse ahí, la concursante ha advertido a sus compañeros diciendo: "El próximo día como me dejéis aquí, me levanto y reviento la lona, las cuerdas, las quito y nos mojamos todos. No voy a ser la única que me moje, ya lo estoy avisando". "Te estás quejando por quejarte tía", le ha afeado Miri Pérez Cabrero. Ante ello, Adara ha explotado: "Mójate tú". "Nosotros no estamos mojando también eh", le ha recordado su compañera visiblemente enfadada. "¡Qué poca empatía, compañerismo y de todo!", ha estallado Adara.

Imágenes inéditas de Adara tras mojarse durante la tormenta



"¡Que lo saquen!": Así aplaca Adara las críticas de Miri Pérez Cabrero

La explosiva reacción de Adara a la tormenta ha generado todo tipo de comentarios entre sus compañeros. Las más críticas han sido Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero y Jessica Bueno. De hecho, el reality ha dado a conocer los comentarios que las tres han lanzado. "Nos estábamos mojando todos. Me he levantado expresamente para ver que el sitio de Adara estuviera correcto", ha recordado Miri. Por su parte, Gloria Camila ha asegurado: "Todas hemos tenido que pasar por esto". La líder semanal ha vuelto a insistir: "Todas nos hemos mojado, yo tenía una gotera encima. ¿Me voy a callar? Sí hombre".

Unos comentarios que el reality le ha mostrado a la propia Adara, quien ha reaccionado desde La Palapa de manera contundente. "Soy tonta del culo, cogí, respeté el sitio, me metí la primera, coloqué las esterillas, esperé a que se sentara todo el mundo y cogí mi sitio. Tonta del culo en mi sitio porque el ensayo lo hicieron cuando no llovía y cuando llueve, me empecé a calar entera", ha asegurado la joven.

Ante esta crítica, Miri Pérez Cabrero ha vuelto a estallar: "Ella se tiene que quejar, la reina de la playa. Te tuviste que sentar como todos". "Estaban tumbados y roncando", ha insistido Adara frente a lo que su compañera ha vuelto a soltar: "Adara y yo nos intercambiamos los sitios y cuando nos los intercambiamos me dijo "anda, tu sitio era una mierda, también te mojas"". "Eso es mentira y si es así que lo saquen", ha sido la advertencia de Adara visiblemente fuera de sí.