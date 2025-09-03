'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 4 de septiembre: el golpe final de Adriana a José Luis y un interrogatorio clave

Hace una semana que TVE estrenó la tercera temporada de 'Valle Salvaje' con la trágica muerte de Julio y el asunto sigue coleando después de que Rafael sospeche que su hermano fue asesinado. Todo mientras Adriana sigue enfrentada con José Luis y su tía Victoria por las tierras de Valle Salvaje y con Úrsula tratando de reconquistar a Rafael sin éxito.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este miércoles, Matilde se presentaba en la capilla de la Casa Grande y Victoria arremetía contra ella mientras la doncella se defendía diciendo que ese lugar siempre ha estado abierto a todos los habitantes del valle pero Victoria le dejaba claro que para ella ya no será así.

Tras ello, Matilde trataba de saber si Isabel le ha contado a Victoria que Martín y ella son hermanos y el ama de llaves le confesaba que no pero que si su jefa se entera puede tener problemas por no habérselo contado ella misma.

Rafael insistía en decirle a Adriana que es muy sospechoso que a Julio le pasara algo justo cuando había accedido a ayudarles para que vivieran su amor en libertad y no dudaba en asegurar que no es casualidad que eso haya pasado dejando entrever que alguien pudo acabar con la vida de su hermano.

Irene no dudaba en decirle a Leonardo que para ella lo importante es que su hermano acaba de morir y que le da igual lo que piense Bárbara de si está enamorada de él o no. Mientras, Leonardo insistía con Bárbara al decirle que no está enamorada de él y que está cometiendo un error con ella.

Por su lado, Rafael le decía a Leonardo que su padre miente en muchas cosas y que no tiene la menor intención de ayudar a Alejo ni a perdonarle porque pese a que sea su hijo ahora es su enemigo.

José Luis volvía a encararse con Adriana por no haber respondido a las misivas de condolencias que han llegado por la muerte de Julio y que aunque no le guste es la viuda de su hijo y tendría que mostrar dolor por su pérdida.

Por último, Rafael trataba de saber quién fue el personal que se encargó de la merienda el día que Julio falleció. Todo mientras Ana, la doncella que estuvo al cargo de ese piscolabis, lo escuchaba todo. Y tras ello, Isabel advertía a Victoria de que Rafael sospecha que Julio fue asesinado y Ana le decía a Úrsula que no puede más y que lo va a contar todo.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 4 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo después de La Vuelta:

Avance del capítulo 247 de 'Valle Salvaje' del jueves 4 de septiembre

Pepa y Francisco en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo, José Luis se enfrenta con Adriana por ir a su casa a pedirle dinero con el cadáver de su hijo aún caliente y le asegura que no tiene vergüenza. Pero Adriana lejos de amedrentarse se encara con su suegro y le deja claro que no le perdonará la deuda: Valle Salvaje volverá a ser de su familia y él quedará sin nada.

Tras ello, José Luis le reconoce a Victoria que no tienen más remedio que llegar a un acuerdo con Adriana sino quieren tener problemas aunque su mujer le deja claro que tienen una posibilidad que aún no han intentado.

Paralelamente, Adriana está convencida de que José Luis va a hacer cualquier cosa para no pagar la deuda y así se lo confiesa a Luisa. Además, Mercedes le advierte de que enfrentarse al duque es muy complicado. Mientras, José Luis no duda en decirle a Rafael que el padre de Adriana no era trigo limpio y que les hizo cosas muy feas tanto a su madre como a él.

Después de que Ana le diga que no puede más y que va a confesar que ambas mataron a Julio, Úrsula no duda en amenazarla con que si habla va a ir a por su familia y no le va a temblar el pulso.

Isabel le dice a Rafael que nadie recuerda quién fue la persona que sirvió la merienda el día que Julio murió pero él no se da por vencido y asegura que hablará con todo el servicio. Y Victoria no duda en hablar con Úrsula mientras Isabel trata de hablar con Ana sobre si fue ella quién preparó la merienda.

Por su parte, Bárbara sigue insistiendo a Leonardo con que está convencida de que Irene está enamorada de él creando dudas en él. Tras ello, el joven no duda en hablar con Irene para saber por qué ha decidido alejarse de Bárbara y no arreglar las cosas con ella.