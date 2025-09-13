¿Quién es Iago García, el actor con un desconocido pasado en Italia que salta a 'Bailando con las Estrellas'?

'Bailando con las estrellas' regresa este sábado a Telecinco con el estreno de su segunda edición en el que trece nuevos famosos tratarán de demostrar sus dotes con el baile y relevar a María Isabel como el ganador del talent de baile más exitoso de la televisión. Y uno de los que tratará de hacerlo es el actor Iago García.

Iago García forma parte del casting de 'Bailando con las estrellas' junto a Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

Nacido el 18 de mayo de 1979 en Ferrol (La Coruña), Iago García es un actor muy reconocido tanto en nuestro país como en Italia. El gallego se inició en el mundo de la interpretación con papeles esporádicos en series como 'Memoria de España' o '7 vidas' o 'Aída'. Pero si hubo un papel que le dio popularidad fue el de 'Amar en tiempos revueltos'.

Pero fue otra serie diaria de nuestro país la que le situó en la órbita dando incluso el salto al otro lado del mediterráneo. Y es que con su papel de Olmo Mesía en 'El Secreto de Puente Viejo' triunfó tanto en Antena 3 como en Italia donde la ficción de Atresmedia se convirtió en un auténtico fenómeno de masas para sus actores.

Posteriormente, Iago García también participó en otra de las ficciones diarias que también tuvieron su recorrido en Italia. Hablamos de 'Acacias 38' en TVE. Tras su fama en Italia, el actor fichó por la undécima edición de 'Ballando con le stelle', la versión italiana de 'Bailando con las estrellas', que consiguió ganar en el año 2016. Es por tanto el mismo ejemplo de Adrián Lastra, que había ganado también la edición de '¡Mira quién baila' en Latinoamérica.

Tras ello, Iago García entró a formar parte del elenco protagonista de la segunda temporada de 'Non dirlo al mio capo', un drama legal emitido a través de Rai 1, donde interpretó a un abogado italiano-español. Posteriormente regresaría a España para protagonizar la serie diaria 'Dos vidas' en La 1.

Finalmente, el año pasado, Iago García también se atrevió a participar en 'Grande Fratello', la versión italiana de nuestro 'Gran Hermano' donde llegó a compartir experiencia con Maica Benedicto, concursante de 'GH 19', siendo además su anfitrión en el viaje express que realizó la española al reality italiano a modo de intercambio.