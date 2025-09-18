Paco Lobatón regresa a Televisión Española con este nuevo proyecto en las tardes de La 1

Paco Lobatón regresa a RTVE este jueves, 18 de septiembre, de la mano del programa 'Directo al Grano', el nuevo formato de las tardes de La 1, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, que se ha estrenado esta semana y que es una de las grandes apuestas del canal en este curso.

Un magacín que aborda la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía; además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes asuntos poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

'Directo al Grano' se vertebra en una mesa de análisis con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia; entrevistas en profundidad a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad; y reportajes de investigación exclusivos.

Entretanto, una de las grandes bazas de 'DAG' que le diferencia de otros espacios de corte similar es que incorpora secciones temáticas conducidas por figuras reconocidas del periodismo y la comunicación. Y en este caso, tenemos al histórico Paco Lobatón.

Con una sección en el apartado de sucesos dedicada a los desaparecidos que recuperará el espíritu de '¿Quién sabe dónde?', el mítico programa de los años 90, el periodista gaditano debuta este jueves en 'Directo al Grano'; suponiendo así su vuelta a la cadena pública con un proyecto 'estable' después de 'Desaparecidos' en 2018. Aunque es cierto que, de ese tiempo a esta parte, ha aparecido puntualmente en TVE, como en la primera etapa de 'Mañaneros' en 2023.

Paco Lobatón se estrenará en el nuevo programa de la sobremesa de La 1 con la historia de Carolina del Valle, una joven que desapareció hace 11 años en Sabadell cuando tan solo tenía 14. Desde entonces, y con una investigación tan compleja y obstaculizada como infructuosa, nada se ha vuelto a saber de ella. El caso se tratará en profundidad junto a Marta Flich y Gonzalo Miró.

Lobatón se suma así a un nutrido elenco de colaboradores formado por Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía, Manuel Jabois, Emilio Doménech, Rosa Villacastín y otros rostros más reconocidos de otros programas de TVE como Sarah Santaolalla o Ángel Expósito.